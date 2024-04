Finale promozione, primo atto: la Futura Volley ospita Talmassons

Futura Busto o CDA Talmassons? La finale della Serie A2 femminile di pallavolo decolla sabato 20 aprile (dalle ore 17) al PalaBorsani di Castellanza, sede della gara-1 e impianto di casa delle biancorosse che si sono guadagnate il fattore campo grazie al primo posto nella pool promozione. Una cosa è certa: chiunque la spunterà (e raggiungerà Perugia, già promossa nella massima categoria) si affaccerà per la prima volta sul palcoscenico della Serie A1. Anche per questo l’attesa e la tensione sono molto alte, vista la mancanza d’esperienza unita – però – al grande carico di entusiasmo che i due sestetti possono mettere sul rettangolo di gioco.

Le “Cocche” di coach Beltrami si sono qualificate liquidando in due partite Macerata (difficile gara1, rapida e indolore gara2) mentre Talmassons ha dovuto fare ricorso alla “bella” per piegare Messina che la squadra di coach Leonardo Barbieri ha battuto per due volte in Sicilia. Proprio questo dato è curioso: di fronte si trova una Busto rimasta imbattuta in casa per tutta la stagione contro le friulane che proprio con i colpi in trasferta si è guadagnata il diritto alla finalissima.

Beltrami dovrà fare a meno, ancora una volta, di Lana Silva Conceicao, sempre alle prese con un infortunio alla caviglia che non le permette di scendere in campo. Per il resto la Futura sarà al completo e si presenterà in campo con una settimana di lavoro intensa e con qualche scoria in meno delle avversarie da smaltire. E con un palazzetto pronto al sostegno totale verso Tonello e compagne. Guai però a sottovalutare le friulane (Talmassons è in provincia di Udine e ha poco meno di 4mila abitanti) che pur senza lottare per il vertice è rimasta costantemente a ridosso delle prime, chiudendo quarta sia la regular season sia la pool promozione.

Le rosanero hanno nel muro uno dei maggiori punti di forza (il migliore della A2) con l’americana Hardeman a guidare l’attacco insieme alla bolzanina Katja Eckl e all’ex novarese Veronica Costantini. Populini e Piomboni garantiscono punti dalle bande mentre il compito di distribuire il gioco è nelle mani di Chidera Blessing Eze; il libero titolare infine è Beatrice Negretti, già vista a lungo proprio a Busto ma in A1 con la Uyba.

«Siamo arrivati alla finale e si troveranno di fronte le due migliori squadre dopo Perugia – spiega coach Alessandro Beltrami – Dopo la qualificazione in due partite, in tanti mi hanno chiesto quale fosse l’avversaria preferita ma sinceramente la finale è difficile contro chiunque e non avevo una preferenza. Talmassons e Messina sono due formazioni con caratteristiche differenti: le friulane hanno un gioco molto rapido, sfruttano molto il muro-difesa e servono davvero bene, cosa che speriamo di fare anche noi. In settimana ho visto la squadra allenarsi con grande energia, voglia di fare, spingere, per cui dobbiamo scendere in campo tranquilli. Sembra strano da dire ma, la pressione c’è e ce la “siamo meritata” per cui dobbiamo viverla in modo positivo».