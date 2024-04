Football americano ed economia: la Camera di Commercio di Varese ospita il “Business Forum Ohio”

Da un paio di anni il football americano tricolore ha stretto una sorta di alleanza con lo stato dell’Ohio che, nel 2023, ha ospitato nella città di Toledo l’Italian Bowl, ovvero la finalissima del campionato italiano. Gli accordi però non sono solo di tipo sportivo ma anche legati al mondo degli affari grazie al coinvolgimento della RGP, Regional Growth Partnership, una organizzazione dedita a favorire gli interscambi commerciali.

Da questa sinergia ha preso forma un appuntamento che sarà organizzato a Varese, grazie al coinvolgimento della Camera di Commercio: venerdì 3 maggio la sede centrale di piazza Montegrappa ospiterà il “Business Forum Ohio”, così da dare una ulteriore opportunità alle aziende del nostro territorio interessate a legami commerciali con lo Stato del Nord-Est degli USA che conta oltre 11 milioni di abitanti e aree urbane e industriali rilevanti come quelle di Cleveland, Cincinnati e Akron.

L’incontro inizierà alle ore 14 con la presentazione del sistema economico del Varesotto per poi entrare nel merito delle opportunità di business che offre il territorio dell’Ohio. I settori economici di maggiore rilevanza sono quelli dell’automotive, dell’energia, della trasformazione alimentare, della logistica e distribuzione, del manifatturiero avanzato. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre affrontati temi fiscali, finanziari, amministrativi, ambientali e legislativi relativi all’interscambio con lo Stato dell’Ohio. Non mancheranno infine alcune “best practice” (buoni esempi) di imprese già operative in quell’area.

RGP è uno degli sponsor del massimo campionato italiano di football americano (IFL) che si disputa sotto l’egida della FIDAF e Varese non è scelta a caso visto che in città ha sede una delle nove franchigie che partecipano al torneo, gli Skorpions. La squadra del presidente Aristide Mangano nel 2023 arrivò – da neopromossa – sino alla semifinale e in questa stagione è in testa alla classifica con quattro vittorie e zero sconfitte (al pari dei Dolphins Ancona) grazie anche all’ingaggio dei fratelli Ryan e Maclaine Griffin. Il primo dei quali, quarterback, era nella rosa dei Tampa Bay Buccaneers che vinsero il titolo NFL nel 2020.

L’incontro di Varese era stato annunciato nel dicembre scorso in occasione della presentazione dei campionati italiani di football: inizialmente il forum era previsto per marzo ma poi è stato riposizionato per l’appunto al 3 maggio. Nello stesso contesto era stata confermata la disputa dell’Italian Bowl 2025 di nuovo a Toledo mentre l’edizione di quest’anno si svolgerà a Ravenna. La partecipazione al Business Forum Ohio è gratuita e le iscrizioni si raccolgono online CLICCANDO QUI.