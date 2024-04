“Frattura con le decisioni provinciali”: il Comitato Fratelli d’Italia di Malnate si schiera con Cassina

Riceviamo e pubblichiamo intergralmente il comunicato del Comitato Civico di Malnate che faceva riferimento a Fratelli d’Italia ma che, dopo la scelta di Sandro Damiani come candidato del centrodestra, ha deciso di staccarsi dalla coalizione per supportare Paola Cassina, che proprio oggi – giovedì 18 aprile – ha lanciato la propria candidatura a sindaco da civica.

Dopo lunghe e intricate trattative, tra promesse e compromessi, è emerso un nome per il candidato sindaco di Fratelli d’Italia per Malnate. Questo nome, espressione di partito, inizialmente è stato rigettato prepotentemente da tutte le forze politiche sedute al tavolo di confronto territoriali. Durante le trattative interne al partito è nato un comitato di simpatizzanti, futuro circolo di fratelli d’Italia per Malnate, guidato da Sebastiano Platania, per promuovere e sostenere, quale valida alternativa, la candidatura di Paola Cassina come figura civica.

Obiettivo del comitato era dare forza e visibilità al partito visto che nei cinque anni a disposizione del consigliere uscente Sandro Damiani, oggi candidato sindaco, il numero di tesserati e simpatizzanti è rimasto fermo al palo. Probabilmente non è stato in grado di costituire una squadra a suo sostegno o non gli interessava perché gli bastava il contributo del nipote che dalle fila di Forza Italia gli scriveva gli articoli per il Malnate Ponte (periodico comunale).

Ciononostante il candidato sindaco, che dovrebbe essere una figura di unione e di garanzia di tutte le diverse espressioni presenti nel partito, ha avuto il coraggio di denigrare il neo-nato comitato sulla stampa. Gli aderenti al comitato, delusi dalla scelta di comodo fatta dal partito e non riconoscendosi nel candidato proposto, hanno così deciso di unirsi in una lista civica, per sostenere con coerenza e determinazione ciò in cui credono.

Questa scelta riflette una frattura evidente all’interno di Fratelli d’Italia di Malnate e evidenzia una crescente insoddisfazione verso le decisioni prese a livello provinciale.

La formazione di questa lista civica è un segnale di cambiamento e di volontà di agire in modo più responsabile e coerente con i valori che si intendono rappresentare, offrendo un’alternativa alla politica provinciale e sostenendo Paola Cassina con convinzione.

La lista civica nascente si propone di rappresentare gli interessi della comunità di Malnate, offrendo un’alternativa coraggiosa e autentica all’attuale panorama politico. La coerenza e l’opposizione responsabile alle scelte imposte dal partito diventano i pilastri su cui si fonda questa nuova iniziativa politica, che mira a portare un vento fresco di cambiamento nella vita politica locale.

Per il Comitato civico che fu Fratelli d’Italia di Malnate

Sebastiano Platania