Fulmine colpisce una cabina elettrica al comune di Varese, fuori uso i servizi al pubblico

Un fulmine improvviso, caduto nella tempestosa giornata di ieri, ha colpito la cabina elettrica di Palazzo Estense causando un guasto che ha interrotto i servizi pubblici erogati dagli uffici dell’ente. Al momento – ovvero nella mattina di martedì 2 aprile – l’Ufficio anagrafe e gli altri uffici pubblici sono infatti temporaneamente chiusi ai cittadini.

I tecnici stanno lavorando per ripristinare la corrente elettrica e risolvere il problema. Appena avverrà il ripristino – fanno sapere da via Sacco – gli uffici torneranno a operare regolarmente: non è però certo quando succederà. Di sicuro sarà impossibile accedervi fino a tutta la giornata di oggi, fino a nuova comunicazione.