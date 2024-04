Furti a Sumirago, la minoranza attacca: “Il sindaco minimizza e la maggioranza tira dritto”

La minoranza comunale di Sumirago attacca sindaco e maggioranza sul tema furti. Ecco la nota inviata da Stefano Romano Capogruppo Meloni – Noi per Sumirago:

Dopo il silenzio di questi giorni e chiamata a rispondere in Consiglio Comunale, il Sindaco si trincera dietro “cavalcata dell’onda” e “tavole da surf” e minimizza sugli episodi verificatisi negli ultimi giorni in tema di furti e tentativi di furto deviando dal tema principale e cioè: quali sono a oggi gli strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini di Sumirago?

La maggioranza preferisce nascondere la testa sotto la sabbia. Davanti ai furti e allo spaccio di droga che non accenna a diminuire il Sindaco minimizza affermando che non c’è nessun allarme, dichiarazione che non convince. Sul tema della videosorveglianza questa Amministrazione Comunale ha dormito con un sistema di videocamere che non funziona da anni. Ora si ricorre ai bandi per accedere a finanziamenti nella speranza che il tutto non naufraghi in un nulla di fatto come già

accaduto per i precedenti progetti. Intanto le fototrappole rimangono nel cassetto mentre i boschi sono usati per lo scarico di rifiuti.

Per un confronto costruttivo abbiamo chiesto espressamente la costituzione di una Commissione temporanea sulla Sicurezza urbana, un luogo dove maggioranza e opposizione possono individuare insieme delle soluzioni, richiesta bocciata in quanto nelle corde di questa maggioranza non vi è il tema dell’ascolto e del confronto. Di certo in Consiglio Comunale sono emerse tutte le difficoltà e i passi incerti dell’Amministrazione Comunale in tema di Sicurezza e Polizia Locale sui quali il Gruppo Meloni Noi per Sumirago vigilerà attentamente.