Futura corsara a Macerata: biancorosse in finale-promozione per la A1

Busto Arsizio avrà, alla fine, due squadre nella Serie A1 della pallavolo femminile? Ancora presto per dirlo, ma intanto la Futura Volley Giovani si è guadagnata il diritto di disputare (e lo farà da favorita, per lo meno con il fattore campo a disposizione) la finale per la promozione nella massima serie.

Le Cocche hanno infatti dominato la Gara2 di semifinale a Macerata: 3-0 per Tonello e compagne che avevano faticato ma vinto anche il primo incontro, sabato scorso, al PalaBorsani (3-2 in quel caso il risultato). Nelle Marche non c’è stata storia e i parziali dei tre set portano i dati di una partita perfetta: 16-25; 18-25; 10-25.

E dire che durante la pool promozione – seconda fase del campionato di A2 – la trasferta era stata spesso sintomo di problemi e di prove poco esaltanti per le biancorosse. Una situazione cancellata sul campo della Balducci che, al contrario, ha sbagliato tanto, faticato in ricezione e, a cascata, non è riuscita a imporre il proprio gioco.

Busto ha spinto forte al servizio, difeso molto bene (ottima Bonvicini) e questo ha consentito anche attacchi incisivi con Zanette (15 punti) ad altissimi livelli e con anche Cvetnic in doppia cifra (12). Il tutto senza Conceicao, fermata dall’infortunio.

«Ringrazio le ragazze e la società per la conquista di questa finale perché io sono arrivato da due settimane e per me è un regalo enorme – ha detto coach Alessandro Beltrami – Abbiamo fatto alcune scelte tattiche diverse da Gara1 perché Macerata ci aveva messo in difficoltà; con il passare degli scambi abbiamo preso fiducia mentre Macerata l’ha via via persa. Superato lo spauracchio della trasferta, ora possiamo riposare brevemente per poi affrontare la finale»

Sull’altro lato del tabellone l’incertezza è maggiore; Messina, che aveva perso Gara1 in casa, si è rifatta andando a vincere sul campo di Talmassons per 1-3. La seconda finalista quindi uscirà dal terzo confronto, in programma di nuovo in Sicilia.