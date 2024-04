Gabry Ponte torna in concerto a Clivio

Gabry Ponte torna a Clivio: l’associazione ha ottenuto nuovamente la partecipazione del musicista e DJ di fama internazionale che dopo il successo del 2022, “quest’anno torna da noi per celebrare in concerto i successi della sua carriera musicale nella dance”.

Gabry Ponte vanta oltre 3 miliardi di stream globali ed è seguito da oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ha ottenuto una candidatura ai Grammy e numerosi dischi di platino in tutto il mondo. Nel 1998, insieme agli Eiffel 65, ha scalato le classifiche mondiali conquistando gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Ivantus è una realtà no-profit con una consolidata esperienza e un impegno costante nel promuovere iniziative giovanili sul territorio. Il comitato organizzatore è guidato dal presidente di Ivantus Nicolas Tozzo, affiancato da Roberto Gargantini, Alessandra Amisano, Marco Burtini, Silvia Galimberti, Aurora Laudani, Paolo e Luca Laurati, Fabrizio Bay, Daniele Andriolo, Samuele Poncia, Alberto Erba, Andrea Faletra e Nyota Sabiti sotto la supervisione del vicesindaco di Clivio delegato alle Politiche giovanili Matteo Amisano.

Nel corso degli anni,Ivantus realizzato importanti progetti nel panorama musicale, tra cui due memorabili concerti dal vivo con Davide Van De Sfroos nel 2015 e nel 2019, il “Vasco Day” nel 2018 con la partecipazione di Claudio Golinelli, Alberto Rocchetti e Daniele Tedeschi.

Il concerto di Gabry Ponte si svilupperà all’interno dell’evento “Ivantus summer fest 2024” unitamente ad altri artisti come Massimiliano Malnati, conosciuto come Mastermax Deejay, che dal 1986 ha collezionato esibizioni in discoteche storiche come Altromondo Studios, capostipite della storia delle attuali discoteche di Riccione e si è affermato anche in provincia di Como, Varese e nella vicina Svizzera.

Luogo – area feste IVANTUS, Via Ermizada s.n.c., 21050, Clivio (VA)

Data e ora – 28 luglio 2024, gate open ore 18.00, scalderà il pubblico Mastermax Deejay

Biglietti Gabry Ponte – dal 19 aprile 2024 ore 18.00 su Ticketmaster (prevendita)

Ivantus ha dedicato grande impegno nell’assicurare un’organizzazione impeccabile in ogni aspetto del concerto e a partire dalla sera del 25 Luglio e per i successivi tre giorni 26-27-28 Luglio, street food, esibizione live di artisti musicali e altre piacevoli sorprese promette di offrire un’esperienza coinvolgente e ricca di contenuti che sicuramente attrarranno un’ampia partecipazione di pubblico.