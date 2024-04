Gentilomo (Bcc): “Siamo in attesa della discesa dei tassi di interesse e di nuovi stimoli fiscalI”

Nel tessuto economico italiano, le Banche di Credito Cooperativo (Bcc) rappresentano un punto di riferimento cruciale per le piccole e medie imprese. Roberto Gentilomo, responsabile dell’area mercato della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha fatto il punto della situazione durante il convegno di Confindustria Alto Milanese “Confidi e banche insieme per favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio dell’Alto Milanese”

In tale occasione, Gentilomo ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra confidi e istituti bancari per agevolare l’accesso al credito delle imprese locali, evidenziando il clima di attesa attualmente caratterizzato dall’aspettativa di una discesa dei tassi di interesse, mentre la Banca Centrale Europea ha recentemente confermato la loro stabilità. Questa attesa è affiancata dalla speranza di nuovi stimoli fiscali, considerato che quelli precedenti stanno giungendo al termine.

LA SOSTENIBILITÀ

Tuttavia, non è solo nell’ambito finanziario che si sta assistendo a cambiamenti significativi. La sostenibilità è diventata un tema centrale anche nel mondo degli affari. Gentilomo ha sostenuto che, sebbene siamo solo agli inizi, c’è una crescente sensibilità verso questa tematica. Le imprese stanno comprendendo sempre di più che la sostenibilità ambientale non è solo un imperativo morale, ma anche un’opportunità economica. Avere criteri sostenibili è diventato un requisito fondamentale per collaborare con realtà che pongono l’accento su pratiche commerciali responsabili.

Le banche di credito cooperativo si presentano come pionieri in questo settore e, secondo il manager della Bcc di Busto garolfo e Buguggiate, la sostenibilità è un valore radicato nel loro Dna. L’ambiente e il sociale sono parte integrante dei valori storici di queste istituzioni, indipendentemente dalle normative in evoluzione.

LA VICINANZA ALLE PMI

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è da tempo impegnata nel supportare le Pmi, offrendo loro sostegno, ascolto e consulenza. In un periodo in cui alcuni grandi attori del settore bancario internazionale sembrano allontanarsi dal mondo delle Pmi, le Bcc restano saldamente ancorate alla loro missione. Gentilomo ha evidenziato il modello unico di profitto delle Bcc, dove una percentuale significativa degli utili rimane nel patrimonio della banca, a disposizione del territorio in cui opera. Questo modello si distingue per la sua vocazione sociale e territoriale, garantendo che gli utili siano reinvestiti a vantaggio della comunità locale.