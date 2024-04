Gestito dal Gaetano Pini di Milano il bando regionale per reclutare ortopedici. Interessato il Confalonieri di Luino

Dopo i medici di emergenza e urgenza, gli anestesisti e i pediatri, Regione Lombardia ha avviato il reclutamento di ortopedici e traumatologi da destinare ai presìdi dove c’è carenza.

L’avviso di manifestazione di interesse mira, dunque, a costruire un elenco di medici chirurghi specializzati con cui sottoscrivere incarichi libero professionali per prestazioni chirurgiche, ambulatoriali, attività cliniche e turni di guardia da destinare ai servizi core degli enti del servizio sanitario di Regione Lombardia. L’avviso scadrà a fine anno ma l’aggiornamento delle graduatorie è mensile.

A bandire l’avviso è la ASST Gaetano Pini CTO di Milano che è stata individuata quale ente gestore della procedura. AREU lavorerà come cabina di regia con funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzamento dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR.

Come è già accaduto nei precedenti avvisi, il contratto lega il professionista alla singola realtà ospedaliera che fissa la durata della collaborazione e il monte ore. Definita, invece, è la retribuzione aumentata a 80 euro all’ora come previsto inizialmente solo per anestesisti e medici di pronto soccorso.

Posso partecipare anche i medici posti in quiescenza ma il conferimento dell’incarico libero professionale è incompatibile con la titolarità di altri rapporti lavorativi, da chiunque conferiti, a tempo indeterminato o determinato o parasubordinato o di libera professione, presso Enti pubblici o privati, la cui attività comporti un conflitto di interesse con la specifica attività svolta dal professionista. Una clausola doverosa voluta dall’Assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha deciso lo stop al sistema delle cooperative e dei medici gettonisti.

Tra i destinatari eventuali di professionisti specializzati c’è l’ospedale Confalonieri di Luino dove è aperto da tempo il bando per il conferimento di incarichi libero professionali. L’offerta è di 38 ore lavorative settimanali, articolate in turni da 12 ore su sette giorni, per un impegno di 12 mesi.

Le precedenti esperienze di avvisi di specialisti non sono stati risolutivi della penuria di personale : così nei PS e nelle pediatrie ( il caso dell’Asst Valle Olona è molto sofferto). L’intenzione è meritoria e ha ottenuto il plauso delle principali organizzazioni sindacali della dirigenza medica. Ma l’applicazione è ancora insufficiente.