Gianni Lucchina presenterà la squadra di “Vivere Gavirate” venerdì 19 aprile

Venerdì 19 aprile Gianni Lucchina presenterà ufficialmente la squadra di “Vivere Gavirate”. Dopo il lungo lavoro di confronto attraverso l’Officina del programma diretta da Giovanni Speziani, la lista civica gaviratese svelerà il suo impegno programmatico.

«Vogliamo proporci come una lista nuova, con persone competenti e rappresentative, siamo la novità di Gavirate – afferma Lucchina – il nostro obiettivo è lavorare per riassegnare al nostro comune, anzi, alla nostra Città, la leadership del territorio. Vogliamo contribuire affinché la “bella addormentata nel bosco” si rianimi, perché cultura, sport, musica, servizi sociali, commercio e turismo, il nostro lago e la nostra montagna tornino ad essere i veri protagonisti della nostra amministrazione. Ci poniamo come una vera forza civica e il nostro primo interesse è il bene di Gavirate e dei Gaviratesi».

Sociale, solidale, serena e sicura sono le quattro “S” su cui Lucchina sta puntando : «Una città serena e felice dove ognuno possa sentirsi felice di vivere. Una città solidale, dove le associazioni del volontariato siano premiate e valorizzate e i tanti cittadini che si impegnano vedano valorizzati i propri sforzi. Una città sicura dove Vivere Gavirate sia sinonimo di sicurezza, a 360°. Una città in cui il sociale, l’attenzione alle fasce meno fortunate sia particolarmente curata per fare in modo che nessun cittadino rimanga indietro».

«Vivere Gavirate significa anche vivere in una città in cui i giovani di oggi possano riappropriarsi di spazi di convivialità, di condivisione e di aggregazione e quelli di “ieri” si sentano attivi e possano condividere percorsi di amicizia, avere spazi adeguati dove il proprio tempo libero sia vissuto con serenità, in cui la scuola, l’asilo e il nido ritornino a essere le priorità dell’amministrazione Comunale e in un territorio cui prestare attenzione non per emergenza, ma per scelta, per tutelare la nostra salute e consegnare alle future generazioni una Gavirate ancora più bella».

«Risveglieremo la grande dinamicità dei gaviratesi, faremo ritornare Gavirate il capoluogo del Medio Verbano, in cui la persona sia al centro delle scelte che saremo chiamati a compiere. Gavirate tornerà ad essere vissuta, dove la bellezza del luogo sia una attrattiva per molti, bellezza troppe volte trascurata in questi anni. Siamo pronti a farlo», conclude Lucchina, prima di rivolgere a tutti l’invito a partecipare alla presentazione ufficiale della lista e del programma, consultabile poi sulle pagine social e sul sito della lista.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile 2024 alle ore 21 in sala Mura, Piazza Acide De Gasperi, Gavirate.

In conclusione di serata, la squadra di Vivere Gavirate sarà lieta di invitare tutti i presenti a un brindisi «grazie alla generosità delle attività di Gavirate».