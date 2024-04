“Gino Bartali – eroe silenzioso” chiude la stagione al Teatro Italia di Germignaga

Anche in questa occasione ci sarà la possibilità di usufruire del servizio di babysitting gratuito su prenotazione, per bambini dai 5 ai 14 anni, organizzato dalla Parrocchia del paese

Sabato 13 aprile alle ore 21.00 al Teatro Italia di Germignaga andrà in scena l’atteso spettacolo di Luna e GNAC Teatro “Gino Bartali – eroe silenzioso”. Lo spettacolo chiuderà la stagione teatrale 2023/24 e, anche in questa occasione, per permettere ai genitori di poter assistere senza difficoltà agli spettacoli, continua il servizio di babysitting gratuito su prenotazione, per bambini dai 5 ai 14 anni, organizzato dalla Parrocchia di Germignaga.

GINO BARTALI – EROE SILENZIOSO

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale, ma per molti anni, dopo la fine della Guerra, Bartali non parlò con nessuno del ruolo avuto nel salvataggio di centinaia di persone, dirà infatti che: “Le medaglie sportive te le attaccano sulle maglie e poi splenderanno in qualche museo. Quelle guadagnate nel fare il bene si attaccano sull’anima e splenderanno altrove”.

Gino Bartali, a soli ventiquattro anni, incarna il ciclismo eroico degli anni ’30. Protagonista assoluto, ha un grande sogno: vincere Giro d’Italia e Tour de France ma la Storia, incarnata nel Fascismo, entra prepotentemente a cambiare per sempre la sua carriera. Ma Bartali non ci sta, ed è qui che inizia una pagina meno nota della vita del grande campione, che aderisce come staffetta alla rete clandestina organizzata dall’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa. Una corsa giusta, nella speranza che il mondo cambi e ritrovi il suo senso. Per parlare dell’Italia e degli italiani al tempo del Fascismo, della fatica dello sport e del silenzio delle azioni più coraggiose. Per raccontare la vita di un campione sportivo, ma soprattutto di un uomo che ha scelto da

che parte stare.

Lo spettacolo racconta questa storia in maniera appassionante e approfondita. Una storia che Bartali ha sempre tenuto nascosta, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”. Luna e GNAC Teatro è una compagnia teatrale di Bergamo fondata nel 2008 da Michele Eynard e Federica Molteni tra le più interessanti del panorama teatrale italiano.

Per l’acquisto dei biglietti la cassa del Teatro sabato 13 aprile sarà aperta a partire dalle ore 16:00. Continua poi il servizio di babysitting gratuito organizzato dalla Parrocchia di Germignaga per bambini dai 5 ai 14 anni, prenotazioni entro venerdì 12 aprile alle ore 12:00, presso i locali dell’O.P.A.A.R. in Via G. Mameli al n. 38, a meno di cento metri a piedi dal Teatro.

Chiunque fosse interessato all’iniziativa può rivolgersi per info, modalità e prenotazioni a: direzioneyoukali@gmail.com oppure al 339 1291433 (dalle 12:00 alle 18:00) o via Whatsapp