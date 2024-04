Giocattoli usati, scatole e anche pezzi di moto: due cassoni di rifiuti raccolti nei boschi a Valganna

Grazie alla buona azione di un attento cittadino, un paio di giorni fa sono stati recapitati al sindaco di Valganna Bruna Jardini un video e alcune foto che ritraevano un tornante della strada che dalla Valganna conduce a Cuasso pieno di immodizia di ogni genere scaricata da qualche incivile. C’era di tutto, dai giocattoli per bambini ad un pezzo di moto e poi cornici, imballaggi, scatole e tanto altro.

Vista l’abbondanza di rifiuti in una località di particolare bellezza e pregio si è deciso di intervenire velocemente fissando per il 25 aprile la data dello sgombero. Il sindaco Jardini ha chiesto aiuto a tutti e tutti hanno risposto immediatamente. Alle 8.30 sono giunti nella zona da ripulire il gruppo Protezione civile del Piambello con alcuni mezzi speciali tra cui un camion munito di gru, lo stesso sindaco accompagnata dal consigliere Piera Orelli, l’associazione Madre Terra con i suoi volontari, il gruppo

Alpini di Valganna e molti cittadini volenterosi.

L’intervento è durato quattro ore e non ha creato particolari problemi. Alla fine sono stati riempiti due cassoni di mezzi Econord messi a disposizione dall’azienda con gli autisti. Sono giunti sul posto anche i carabinieri forestali.

A Valganna quest’anno la ricorrenza del 25 aprile ha quindi interessato anche un’altra “liberazione”, quella dai rifiuti gettati nei boschi da persone incivili e incuranti dell’ambiente. Purtroppo è un problema che in valle si ripete frequentemente e la cui risoluzione sarebbe facilissima se solo queste persone fossero cittadini responsabili.

Come dice il proverbio, tutti i salmi finiscono in gloria e quindi, a fine lavoro, ci si è ritrovati tutti in baita alpini davanti a un buon pranzo cucinato dallo staff delle penne nere.

foto di Stefano Rivaletto