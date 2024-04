Giorgio Gusella si candida sindaco con la lista Rinascita Varano Borghi

Già assessore provinciale e vicesindaco di Varano Borghi fino al 2014, Giorgio Gusella è pronto a correre per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con la lista civica Rinascita Varano Borghi.

Accanto a lui, una squadra composta da Roberta Giorgio, Riccardo Donzelli, Simone Galeandro, Paola Albanini, Luciano Valzelli, Massimo Grifalconi, Rodica Mioara Pop, Guerino Ferdani, Donata Giacomuzzo e Bruno Passadore.

«La lista – spiegano i membri di Rinascita in un comunicato – nasce per dare un contributo concreto, quotidiano e attivo alla ​rinascita della nostra comunità. Si arricchisce di sensibilità individuali, unite dalla voglia di tracciare ​una prospettiva di crescita e di sviluppo al nostro paese con vera ​attenzione alle giovani generazioni. Il gruppo si è costituito sulla spinta di tanti nostri concittadini, che ​hanno avvertito l’esigenza di un cambio di passo nella gestione ​amministrativa del nostro Comune».

Il programma elettorale presentato da Rinascita Varano Borghi è articolato. Uno dei punti principali è quello relativo ai lavori pubblici, che riguarda: la riqualificazione di piazza Matteotti, la manutenzione degli edifici comunali (compresa l’area del cimitero) e il ripristino del pontile imbarcadero al parco del lago.

Diverse anche le iniziative proposte per la comunicazione tra amministrazione e cittadini. Rinascita Varano Borghi punta a migliorare il confronto con la cittadinanza attraverso nuovi strumenti digitali per l’informazione, ma anche attraverso l’istituzione di consigli comunali aperti a tutti.

Altro elemento sostanzioso del programma è quello riservato al turismo. Tra gli obiettivi della lista civica vi è infatti la valorizzazione delle strutture già presenti come l’albergo e il campeggio e il supporto alla nascita di altre attività commerciali e ricettive. A questo si aggiunge la volontà di creare nuove iniziative culturali (come un festival per i giovani musicisti) e altre manifestazioni in collaborazione con le associazioni, così da attrarre la comunità e far conoscere le bellezze del paese.

Tante attenzioni anche per lo sport (con l’intenzione di creare un centro polisportivo insieme alle società del territorio) e le nuove generazioni (attraverso il potenziamento del consiglio comunale dei ragazzi, accessi gratuiti al teatro e alla biblioteca per i giovani, aumentare le aperture della biblioteca e realizzare uno spazio di aggregazione autogestito).