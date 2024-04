Giornata ecologica al parco dei Mughetti, 200 volontari a caccia di rifiuti

Bottiglie di plastica e di vetro, parti di mobili, pneumatici e una bicicletta tra i rifiuti trovati nel parco dei Mughetti in occasione della giornata ecologica di domenica 7 aprile.

L’evento è stato organizzato nei comuni associati al Plis, quindi Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore. Circa 200 le persone che hanno partecipato alla mattinata di volontariato e pulizia del territorio.

“I Comuni del Parco ringraziano i numerosi partecipanti alla giornata ecologica – si legge nella nota del parco dei Mughetti -. È stato emozionante vedere tanti bambini insieme a genitori e nonni, impegnati in una bella mattinata per rendere più pulito il nostro territorio. Grazie per il supporto anche ai Volontari del Parco, alle Associazioni, alle imprese e agli agricoltori aderenti”.