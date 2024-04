Giornata nazionale della salute della donna, visite senologiche gratuite nei presidi dell’Asst Valle Olona

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna del prossimo 22 aprile, Asst Valle Olona promuove informazione, prevenzione e cura al femminile con iniziative e appuntamenti in programma dal 18 al 24 aprile, in concomitanza con la nona edizione dell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda.

Le strutture ospedaliere parte del network Bollino Rosa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) in alcune aree specialistiche.

Il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio sarà protagonista dei seguenti eventi e servizi:

 Il 18 aprile, dalle 17.00 alle 19.30, presso il Padiglione Pozzi saranno effettuate visite senologiche gratuite. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 366 9354656 dalle ore 8.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.

 Sempre 18 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso l’Aula Suor Bianca si terrà il convegno in presenza dal titolo “In Senologia quale prevenzione possibile?”, organizzato dalla Dott.ssa Silvana Monetti, Responsabile Breast Unit ASST Valle Olona con la collaborazione di CAOS, LILT e Saronno Point

Presso l’Ambulatorio di Senologia dell’Ospedale di Gallarate, il 20 aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 saranno effettuate visite senologiche gratuite. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0331 751735 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì.

All’ospedale di Saronno sono previste numerose iniziative e visite gratuite. Qui di seguito il programma dettagliato, suddiviso per giorni. Il calendario del 22 aprile prevede quanto segue:

Presso il Presidio Ospedaliero di Saronno, dalle ore 10.00 alle ore 10.45 la Dott.ssa Sciascera e il Dott. Sinelli terranno un convegno dal titolo “Open day salute delle ossa” in Aula Morandi, Padiglione Arancione. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 02 9613592 dalle ore 9.00 alle 13.00

Sempre presso l’Ospedale di Saronno (stanza 9 e 10, 3° piano Padiglione Verde) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la Dottoressa Sciascera e il Dott. Sinelli offriranno consulenze reumatologiche gratuite. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 02 9613592 dalle ore 9.00 alle 13.00.

Presso la Casa di Comunità di Saronno il Dott. Pacifici terrà una conferenza dal tema “Riscoprirsi in menopausa”, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il Dott. Pacifici presenterà, in occasione di un

convegno, il tema “Alimentazione di genere”. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 02 9613924 o inviare una mail a consultorio.saronno@asst- valleolona.it Infine, in serata (dalle ore 20.30 alle 22.15) ci sarà il convegno, con la collaborazione di CAOS, LILT e Saronno Point, tenuto dal Dott. Di Lucca presso la Sala comunale Nevera, viale Santuario 2, dal titolo Caffè onco – “La Psicanalisi intervista la medicina”. Ingresso libero.

Il 23 aprile sarà protagonista di quanto segue:

Presso l’Ospedale di Saronno, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 visite senologiche gratuite presso la Palazzina Verde, 6° piano. Per prenotare chiamare il numero 331 2625297 dalle ore 14.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Sempre nel Padiglione Verde, 6° piano Aula Pianoforte, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si terrà una conferenza aperta ai professionisti (e non) che si occupano dell’universo donna (con il contributo di Saronno Point e LILT), dal titolo “Universo

donna: dalla paura dello screening alla attivazione delle risorse”.

Infine, la giornata del 24 aprile concluderà l’(H) Open Week saronnese con i seguenti appuntamenti:

Presso la Casa di Comunità di Via Fiume, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il Dott. Pacifici terrà un convegno dal tema “Pavimento Pelvico: cos’è e perché è importante”.

Nel pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30), altro incontro dedicato all’universo adolescenziale. Tema della conferenza “Adolescenti e sessualità”. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 02 9613924 o inviare una mail a consultorio.saronno@asst-valleolona.it

Sul sito aziendale sarà anche pubblicato del materiale informativo con focus su Violenza domestica e uso di sostanze e alcool, a cura della Dott.ssa Donatella Fiorentini, Direttrice della Struttura Complessa “UOC Dipendenze” del SERT di ASST Valle Olona.

“Nel ringraziare tutti i professionisti della nostra Azienda che si sono resi disponibili nelle iniziative programmate, mi preme sottolineare l’importanza primaria della prevenzione nella salute femminile. Prendersi cura di sé, in tutte le fasi che attraversano la vita delle donne, è fondamentale per prevenire l’insorgenza di patologie che possono poi, se non diagnosticate precocemente, rivelarsi aggressive”, sottolinea la Dott.ssa Daniela Bianchi, Direttore Generale di ASST Valle Olona.