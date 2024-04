Giovani Leggende: la Stella Azzurra di Roma fa il bis nel torneo di Pasqua, Varese AcademY si ferma al 4° posto

Replica il successo dello scorso anno la Stella Azzurra Roma, questa volta fermando in finale l’Orange One Basket Bassano. Terzo posto per Olimpia Milano, quarta Varese Academy.

Dopo un ottimo primo quarto Bassano subisce la reazione di Stella Azzurra Roma, che vince la finalissima del Giovani Leggende 2024 con il punteggio di 125 a 63. Prestazione brillante dei nerostellati, che allungano nel secondo quarto facendo poi il vuoto sugli avversari. Trascinanti Curbelo e Aizpurs, protagonisti in positivo dell’ennesimo successo capitolino.

Nel terzo e quarto posto segnano a raffica Olimpia Milano e Varese Academy, con l’EA7 capace di vincere 103 a 95 sull’Academy Varese a cui non bastano i punti di Seini e Battelli, mattatori per il Conforama. Karem è l’MVP della partita che vale il bronzo ai meneghini, con una prestazione balistica impressionante e 23 punti a referto.

PREMI INDIVIDUALI:

MVP: Valentin Curbelo (Stella Azzurra Roma)

VINCITORE TIRO DA TRE: Omar Karem (Olimpia Milano)

MIGLIOR DIFENSORE: Kaur Tomann (Stella Azzurra Roma)

GARA DELLE SCHIACCIATE: Andrea Calleri (BBG Gallarate)

SOCIAL MEDIA PLAYER: Matteo Olivieri (College Basketball)

FAIR PLAY: Gabriele Crespi (Fulgor Fidenza)

SOCIAL MEDIA TEAM: (Urspring)

MIGLIOR QUINTETTO: Federico Battelli (Academy Varese), Omar Karem (Olimpia Milano), Valentin Curbelo (Stella Azzurra Roma), Ricards Aizpurs (Stella Azzurra Roma), Giannis Odzebe (Bassano)