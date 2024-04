Giovanni Focchi candidato sindaco a Gavirate: “Io e la mia squadra in silenzio fino al 9 maggio”

C’è un quarto candidato che annuncia di ambire al ruolo di sindaco di Gavirate. Giovanni Focchi spiega in una nota di essere pronto ma di voler svelare simbolo, nome e squadra il 9 maggio prossimo quando andranno presentate le candidature:

«Leggo degli altri candidati sindaci che si mostrano, dichiarano, ecc. Tutto legittimo naturalmente e la Costituzione, sulla quale dovrà giurare il nuovo sindaco, lo prevede.

Personalmente ed in accordo con la squadra abbiamo deciso il silenzio. Tutto ciò fino all’atto del deposito formale del programma, della squadra e del logo e cioè il 9 maggio prossimo venturo.

In Gavirate mi/ci conoscono tutti o quasi . Non abbiamo, in questa fase, un gran bisogno di apparire.

Dal 9 maggio ci si confronterà sul programma e saremo disponibili a confronti pubblici se qualcuno volesse organizzarli.

Colgo l’occasione di porgere cordiali saluti

Giovanni Focchi – Gavirate»