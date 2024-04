Giovanni Terzi presenta a Varese il suo libro “Madame Camorra”: con lui dialogherà la fidanzata Simona Ventura

(Simona ventura e Giovanni Terzi – Foto dall’account Instagram @simonaventura)

Appassionati di biografie e storie avvincenti, ma anche di gossip televisivo, segnatevi questa data: il 9 aprile alle 19, alla libreria Ubik di Varese in Piazza del Podestà 1, avrà luogo una serata speciale.

Giovanni Terzi, giornalista e scrittore noto anche per le sue presenze televisive come commentatore, presenterà il suo ultimo lavoro, “Madame Camorra“, biografia non autorizzata di Pupetta Maresca che promette di offrire uno sguardo intenso e inedito sulla figura di una delle donne più discusse e “di impatto” della storia della criminalità organizzata.

A moderare l’evento sarà la notissima conduttrice Simona Ventura, nota personalità televisiva ma anche fidanzata ufficiale di Terzi: la coppia ha infatti recentemente annunciato che convolerà a nozze il 6 luglio 2024 a Rimini.

Con Terzi dialogherà lo scrittore varesino Emiliano Bezzon. L’evento, organizzato da Ubik Varese, è aperto a tutti. Si consiglia di prenotare il proprio posto contattando il numero 0332 1690245 o inviando un’email a varese@ubiklibri.it.