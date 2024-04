Givova Scafati – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Quart’ultima giornata di campionato in LBA e altro appuntamento delicato per la Openjobmetis impegnata – domenica 14 aprile dalle ore 20 – sul campo di Scafati. Una vittoria potrebbe dare ai biancorossi lo scatto decisivo per la salvezza ma i campani non sono ancora tranquilli. La partita sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.