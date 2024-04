Gli Amici della Lirica portano a Varese il soprano Raina Kabaivanska

Manca meno di un mese ad un importante appuntamento per la vita culturale varesina: Raina Kabaivanska, una delle più grandi cantanti della storia dell’Opera, domenica 28 aprile 2024 verrà nella Città Giardino per essere insignita del Premio “Città di Varese”.

Questo riconoscimento, istituito nel 1981 dall’Associazione Amici della Lirica, in collaborazione con il Comune di Varese, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Fondazione Cariplo, viene assegnato ai più grandi cantanti del panorama lirico internazionale. Il celebre soprano bulgaro, trasferitosi in Italia per studio alla fine degli anni ‘50, ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo, scrivendo pagine leggendarie dell’interpretazione lirica.

Ha un repertorio vastissimo, che spazia dal barocco alla musica contemporanea, ma è con Puccini che lasciato l’indelebile segno nell’immaginario collettivo: con oltre 400 recite di Tosca e altrettante di Madama Butterfly è considerata insuperabile. La Signora Kabaivanska oggi si dedica all’insegnamento, dividendosi tra Modena, sua città d’adozione, e la Bulgaria, dove presiede, presso la New Bulgarian University, una prestigiosa Masterclass di perfezionamento per giovani cantanti, oltre ad essere richiesta come presidente di giuria in diversi concorsi lirici internazionali. È recentemente stata eletta Accademico effettivo dall’Assemblea degli Accademici di Santa Cecilia, massimo riconoscimento per un’artista che abbia dedicato la vita alla musica.

A Varese si renderà omaggio alla sua straordinaria carriera e il pubblico sarà intrattenuto dai vari aneddoti che la signora Kabaivanska, con la sua verve, racconterà. Assieme a lei, due suoi allievi, cantanti in carriera: il soprano Jolanda Massimo e il tenore Giuseppe Infantino, che si esibiranno in un concerto pucciniano nell’importante centenario della scomparsa del compositore toscano. Al pianoforte il maestro Marco Cadario, apprezzato musicista della nostra provincia.

«La presenza di Raina Kabaivanska a Varese è il culmine di un importante percorso che abbiamo cominciato nel 1981» dichiara Antonio Monti, Presidenti degli Amici della lirica e co-fondatore del Premio. «Nel centenario pucciniano, celebrare con il pubblico varesino questa straordinaria artista, considerata in assoluto la più grande interprete di Tosca e imprescindibile riferimento per altri capolavori del genio toscano, sarà una doppia occasione per rendere omaggio alla Musica».

Appuntamento per domenica 28 aprile 2024, ore 15.30, al Salone Estense del Palazzo comunale, con la premiazione e il concerto interamente dedicato a Puccini.

Ingresso 20 euro, per i soci Amici della Lirica e Unitre 10 euro, gratuito per i giovani fino a 20 anni.