Gli appuntamenti del 25 Aprile a Varese e in provincia

Sono molti gli appuntamenti nei comuni del Varesotto in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione.

Dal capoluogo ai comuni grandi e piccoli della provincia tante le cerimonie civili e religiose ma anche le iniziative culturali che ricordano il 79esimo anniversario della fine dell’occupazione tedesca in Italia. In questo articolo vi segnaliamo le principali.

AZZATE – Giovedì 25 aprile, durante le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione sarà posata una lapide in memoria a tutti i bambini vittime innocenti di ogni guerra – Qui il programma della giornata

BODIO LOMNAGO – Particolare e unica nel panorama provinciale l’iniziativa organizzata a Bodio Lomnago, dove la commemorazione del 25 aprile renderà omaggio ai radioamatori, eroi sconosciuti della Resistenza. Oltre alla messa e al corteo anche una mostra di jeep di guerra, di vecchi trasmettitori radio e un collegamento in diretta con un radioamatore – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Il 79° anniversario della Liberazione viene celebrato con una settimana di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il Tavolo delle scuole “La storia ci appartiene”. In programma documentari, conferenze e omaggi ai partigiani – Qui tutti gli appuntamenti

CARDANO AL CAMPO – Come da tradizione il 25 aprile a Cardano si celebra in corteo e in bicicletta. Oltre alla commemorazione ufficiale, la giornata prevede infatti anche la “biciclettata” sui luoghi della memoria della Resistenza cardanese – Il programma della giornata

CASTIGLIONE OLONA – Momenti ufficiali, la musica della Filarmonica santa Cecilia e la partecipazione delle scuole per una intensa mattinata organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla locale sezione dell’Anpi – Qui tutte le informazioni

CASCIAGO – CERIMONIA UFFICIALE DEL 79°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. La cittadinanza è invitata a partecipare alla Cerimonia con il seguente programma: MOROSOLO, h. 10.00: Commemorazione al Monumento dei caduti; CASCIAGO, h. 10.30: Commemorazione al Monumento dei caduti

CAZZAGO BRABBIA – Il programma delle celebrazioni prevede il ritrovo alle 11.15 presso il Municipio in piazza Libertà alla presenza di rappresentanti degli Alpini e della Banda Musicale di Biandronno; alle 11.20 Deposizione della Corona ai Caduti; alle 11.45 trasferimento in Via Piave angolo via Garibaldi con posa della targa commemorativa in ricordo di Giacomo Matteotti; intervento degli Oratori ufficiali dott. Alberto Tognola (cons. prov. A.N.P.P.I.A.), Claudio Mezzanzanica (Comitato Provinciale Commemorazione Giacomo Matteotti) ed esecuzione di alcuni brani musicali; alle 12.30 Conclusione della Commemorazione e Rinfresco

CAVARIA CON PREMEZZO – Mercoledì 24 aprile nella sala consiliare, al municipio va in scena “Il sentiero dei nidi di ragno”” uno spettacolo teatrale tratto dal primo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 1947, che narra la guerra partigiana sui monti liguri attraverso gli occhi di un ragazzino. Giovedì la celebrazione ufficiale, accompagnata dalla consegna della Costituzione ai neomaggiorenni e dalla consegna delle borse di studio – Tutte le informazioni qui

FAGNANO OLONA – Cinque gli eventi organizzati per la Festa della Liberazione, dalle visite delle scuole al Museo Rodari agli incontri storici fino alle celebrazioni ufficiali. Qui il programma completo

GALLARATE – La città si appresta a celebrare il 25 Aprile con una serie di eventi che culmineranno nelle giornate del 24 e 25 aprile, organizzati dal Comune e dall’Anpi. Mercoledì 24 aprile, vigilia della celebrazione ufficiale, il Teatro del Popolo di via Palestro ospiterà un concerto musicale di alto profilo con la partecipazione di Max De Aloe ed Eugenia Canale, due interpreti di spicco del panorama musicale italiano – Tutti i dettagli

GOLASECCA – In occasione della giornata della Liberazione, giovedì 25 aprile, Golasecca celebrerà il 79° anniversario della Liberazione d’Italia. Quest’anno il sindaco, Claudio Ventimiglia, con una delegazione in rappresentanza alla cittadinanza si recherà presso il Comune di Nicorvo (PV) dove, su invito di quella amministrazione comunale, si procederà alla commemorazione del partigiano Angelo Aspesi che, il giorno 18 aprile 1945 ed a soli 18 anni di età, perse la vita in uno scontro a fuoco con le truppe nazifasciste ormai in ritirata. Programma delle celebrazioni a Golasecca: Ore 9.00 ritrovo in piazza Libertà; partenza del corteo con deposizione mazzo di fiori alla lapide di vicolo Aspesi, si procede per le scuole elementari per l’alzabandiera ed infine il corteo farà sosta al monumento ai caduti presso il Cimitero per la deposizione della corona di alloro con il discorso; Ore 10.30: Santa Messa in Parrocchia. Alla presente cerimonia presenzierà il vicesindaco, Bruno Specchiarelli, con altri consiglieri comunali. Parteciperanno gli studenti delle Scuole Elementari di Golasecca; il Corpo Musicale “A. Viotti” Golasecca; il Gruppo Alpini; la delegazione Ass.ne Nazionale Carabinieri di Somma Lombardo; il Gruppo di Protezione Civile; la Pro Loco

INDUNO OLONA – Un giornata ricca di iniziative organizzata dall’Anpi. Dopo la messa nella chiesa di San Giovanni, i discorsi ufficiali in Sala Bergamaschi, poi le celebrazioni nel parco di Villa Bianchi, il pranzo sociale dell’Anpi al Borgo Olonese e un torneo di burraco – Qui i dettagli del programma

LUINO – Luino sarà il palcoscenico di un lungo corteo che attraverserà le vie del centro città, accompagnato da vari momenti commemorativi organizzati in collaborazione con l’Anpi cittadina. L’appuntamento è per giovedì 25 aprile a partire dalle 10.15 – Qui il programma

MESENZANA – Il Comune di Mesenzana e il Gruppo di Castelveccana dell’Associazione nazionale Alpini organizzano giovedì 25 aprile una in piazza El Alamein di San Pietro per ricordare tutti i giovani concittadini che incontrarono la morte nelle lotte per la libertà dall’oppressione nazifascista – Leggi qui

MORNAGO – Il 25 Aprile, in occasione della Festa della Liberazione l’amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva di Vinago, dopo le celebrazioni ufficiali organizza Fantasy Bimbo 2024, una giornata destinata ai più piccoli, un classico di primavera già proposto negli scorsi anni – Qui tutti i dettagli

SAMARATE -Anpi e Circolo Cooperativo di Samarate organizzano in occasione del 25 aprile l’evento “Ciao belle.. belle ciao. La resistenza al femminile”. Uno spettacolo in musica con canti e parole a cura del coro femminile “Le Sorelle Borromee” – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – L’Amministrazione Comunale invita alle celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione con il consueto giro dei monumenti ai Caduti nei quartieri, fino al corteo che dal Comune arriverà al cimitero del Capoluogo per la deposizione della corona al monumento dei Partigiani.

TRAVEDONA MONATE – Mercoledì 24 aprile come ogni anno torna al cinema S. Amanzio di Travedona Monate “La notte resistente” una minirassegna di due film che volgono lo sguardo sulla nostra storia più dolorosa e feconda, quella del Novecento – Leggi qui

VARESE – Sono molte le iniziative promosse in città durante questa settimana per celebrare la liberazione del Paese dal nazifascismo: il tema che accomunerà le attività del 79° anniversario sono gli scioperi del ’44, i valori della Resistenza, il ripudio della guerra – Qui tutto il programma

VEDANO OLONA – Mercoledì 24 aprile iniziative delle scuole e un concerto di musica classica in Sala consiliare, mentre giovedì 25 sarà la giornata dedicata alle celebrazioni ufficiali per il 79° anniversario della Liberazione – Leggi qui

VERGIATE – Il 79° anniversario della data che per il nostro Paese rappresenta la fine della guerra, la liberazione dal regime nazi-fascista e l’inizio del percorso che ha portato all’Italia la libertà e la democrazia. Il sindaco Daniele Parrino invita tutta la cittadinanza dalle 9 quando è convocato il ritrovo presso il Palazzo Comunale, a seguire la Posa corona sul cippo ai caduti di Cuirone, Posa corona sul monumento ai caduti di Cimbro, Posa corona sul monumento ai caduti di Sesona, Posa corona sul monumento ai caduti di Corgeno, Posa corona sul monumento ai caduti di Vergiate. Al termine ritrovo del corteo al Villaggio del Fanciullo per deposizione corona di alloro presso il Sacrario Internazionale e S. Messa presso il Villaggio del Fanciullo con discorso celebrativo.