Gli appuntamenti di inizio aprile con il Cai di Luino. Non solo escursioni

Di seguito gli appuntamenti con il Cai di Luino per i prossimi giorni. Non solo escursioni nel calendario di aprile.

Nel contesto di un progetto del CAI Centrale e SOSEC per fornire alle autorità competenti la segnalazione di sorgenti esistenti sul territorio, il CAI Luino propone per sabato 6 aprile una uscita per una lezione teorica- pratica. Si raccomanda ai partecipanti di portare un GPS o un smartphone con AP del sentierista o altra applicazione idonea x eseguire il rilevamento della sorgente. Appuntamento presso il posteggio antistante palazzo tribunale a Voldomino Inferiore alle ore 9.00 e partenza con mezzi propri per la località Runchè sul percorso che 264A che da Cuveglio porta in Vallalta alle ore 9.15. E’ importante formare le auto alla partenza con la max capienza dei trasportati in quanto il posteggio massimo è di 3/4 auto sui lati della strada.

Qui il link con le informazioni

Domenica 7 aprile il CAI Luino propone una escursione prettamente primaverile abbinando alla piacevole camminata un panorama eccezionale. Si dice che la zona del Monte Brè sopra Lugano sia la più soleggiata della Svizzera (foto Laura Olivas). Offre una vista incantevole che spazia sulle Alpi e sul Monte Rosa, perdendosi poi nel golfo del Lago Ceresio, dominato dal Monte San Salvatore: il Monte Brè (933 metri). Dai posteggi di Cassarate (234m) ci si incammina verso Tamporiva – Gandrigna (785m) Brè sopra Lugano e Vetta Monte Brè Q928. Qui consumeremo il nostro pranzo al sacco Merita sempre una visita al paese di Brè prima di scendere verso Gandria .Una volta raggiunto questo bel paese che attraversiamo nelle sue antiche vie costeggiamo il lago sul suo splendido sentiero in direzione Sentiero dell’Ulivo, Castagnola e Cassarate

Qui il link con le informazioni

Il Cai organizza un corso è destinato a persone neofite dell’ambiente montano che desiderano avvicinarsi all’escursionismo. Direttore del corso Elia Origoni Avventuriero delle Terre Alte Accompagnatore di Media Montagna – Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia. Verranno quindi trattati argomenti in maniera pratica in modo da dare un’infarinatura generale per generare curiosità rispetto agli argomenti trattati, ed avere un’idea generale di ciò che l’ambiente montano può offrire. E’ un invito rivolto in modo particolare ai nostri soci che già partecipano alle escursioni perché vuole essere il contributo per un arricchimento atto ad affrontare con maggiore consapevolezza l’ambiente che la montagna ci mette a disposizione.

Il corso è suddiviso in due lezioni teoriche serali e due uscite pratiche in ambiente con una ulteriore uscita che potrebbe essere con pernottamento in Rifugio / Bivacco Il corso è offerto a titolo gratuito, ad esclusione dei trasporti e dei costi di pernottamento. E’ obbligatoria iscrizione al CAI. Le adesioni sono aperte e chiuderanno lunedì 8 aprile.

Qui il link con le informazioni