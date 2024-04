Gli studenti dell’Isis Luino a scuola di storia e volontariato con la Protezione Civile di Germignaga

Anche durante questo anno scolastico, gli alunni di diverse classi dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” hanno incontrato la Protezione civile di Germignaga nella persona di Emanuele Borin, referente per la realtà germignaghese.

Durante questi incontri, promossi dell’ambito dei percorsi di Educazione civica, di orientamento e di promozione del volontariato, Borin ha proposto ai ragazzi un approfondimento sul tema “I sistemi informatici nella gestione delle emergenze sul territorio da parte della Protezione civile in Italia”.

Quello del referente di Germignaga è stato anche un interessante percorso storico che ha attraversato diversi momenti commoventi e drammatici del nostro Paese come la vicenda di Alfredino Rampi, il bambino caduto in un pozzo artesiano, o il terremoto del Friuli o dell’Irpinia, fino alla recente epidemia di Covid-19.

Borin ha spiegato agli alunni in quale modo si è gradualmente formata, costituita, organizzata e configurata la risposta della Protezione civile rispetto a queste emergenze. Con quali strumenti, azioni, sistemi soprattutto di comunicazione e allerta si è svolto e si svolge tutt’ora l’intervento della Protezione civile in Italia. Gli incontri, organizzati dal gruppo di lavoro “Responsabilità personale, solidarietà e volontariato” del “Città di Luino – Volonté” sono stati anche l’occasione per stimolare gli alunni alla partecipazione attiva alla vita della nostra comunità tramite una forma di volontariato che Emanuele Borin ha ben illustrato agli alunni per spiegarne le motivazioni, la formazione e lo svolgimento operativo.

Con l’invito poi a visitare di persona, accompagnati dai docenti, i luoghi di svolgimento delle operazioni, i mezzi di trasporto e gli strumenti di cui la Protezione civile dispone. E naturalmente l’invito a conoscere i volontari che già operano sul

territorio, contribuendo quotidianamente con attenzione e disponibilità al nostro benessere e alla nostra sicurezza.