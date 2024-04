Gran Premio di Crenna e ciclostorica, primavera di ciclismo a Gallarate con la Sc Crennese

Una primavera di ciclismo sulle strade di Crenna di Gallarate, con due giornate diverse dedicate ai pedali: giovedì 25 aprile torna il Gran Premio di Crenna – Trofeo Marco Limido alla memoria, riservato ai giovanissimi, mentre domenica 12 maggio è in programma ciclostorica La Crennese, si pedalerà in bici e abbigliamento d’epoca (è la quarta edizione).

Due appuntamenti promossi dalla SC Crennese, la storica società ciclistica che celebra quest’anno anche il suo centenario, essendo stata fondata nel 1924 tra le

prime sul territorio della provincia di Varese.

Il Gran Premio di Crenna

Il Gran Premio di Crenna – Trofeo Marco Limido alla memoria è riservato alle categorie Esordienti (1° e 2° anno) ed è alla quinta edizione, con “base” a Villa

Delfina, in via Donatello (la manifestazione ha il patrocinio di Provincia di Varese e Comune di Gallarate).

Il programma prevede la partenza della Gara 1 alle 9.30 e della Gara 2 alle 10.50.

Il circuito transita nelle vie Egeo, Trento, Monte San Martino, via per Besnate, Campo dei Fiori, Confalonieri, viale dei Tigli, piazza Repubblica, Locarno, via

Pascoli, via Egeo. Le strade interessate saranno presidiate da volontari per assicurare sicurezza ai corridori. I ciclisti del 1° anno percorreranno quattro volte il circuito, mentre cinque saranno le tornate nella gara per gli esordienti 2° anno.

L’arrivo è fissato in piazza Repubblica, in cima alla salita di via Nascimbene che rappresenta il passaggio più significativo del circuito.

Le premiazioni si terranno alle ore 12.15.

La ciclostorica “La Crennese”

La primavera ciclistica della società ciclistica continuerà poi con la quarta edizione della ciclostorica “La Crennese”, inizialmente prevista a marzo e rinviata per le

avverse condizioni meteo: si tratta di una manifestazione di ciclismo d!epoca, per amatori, in cui si corre con bici pre-1987 e maglie di lana. È inserita all’interno del circuito delle “Ciclostoriche di Lombardia”.

Il percorso proposto è di 56 km, con partenza sempre da Villa Delfina.

La prima parte si sviluppa sulle dolci colline dove la città si perde in una campagna punteggiata da paesini: qui è previsto il primo ristoro presso la Cascina

Castellazzo, dove i volontari di Exodus proporranno anche prodotti sfornati dal forno a legna. Il percorso toccherà poi i laghi di Varese e di Comabbio, oltre

all!affascinante zona umida della Palude Brabbia, attraversata da una strada sterrata che conduce al villaggio operaio di Varano Borghi, dove è fissato il secondo ristoro.

La seconda parte del percorso tocca invece la valle del Ticino, con il passaggio dalla zona del “Canal Grande”, in cui il fiume corre tra ripide sponde boscose: da

qui si risalirà verso Gallarate su strada sterrata che attraversa la zona della “Piccola Inghilterra”, tra testimonianze storiche legate all!equitazione e alla presenza

militare. Per l’occasione ci sarà la possibilità di visitare anche, nel centro storico, il museo storico Palazzi, con un percorso che va dal biciclo ottocentesco ai giorni nostri, passando per le bici dei bersaglieri e quelle da pista.

Per dettagli ed iscrizioni: 3939196079 (Gabriele Lodi -vicepresidente Crennese)

email: sccrennese@gmail.com