Grande crescita del settore fotovoltaico: dal 2021 +101% nei Gigawatt prodotti a livello mondiale

Il settore del fotovoltaico continua a godere di buona salute indipendentemente rispetto ai recenti cambiamenti normativi. Questo è ciò che emerge da “Il fotovoltaico dopo il Superbonus”, evento organizzato da Elmec Solar, l’azienda di Brunello che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali.

Nel corso del biennio 2021-2023 si è assistito ad una crescita continua del settore fotovoltaico in tutto il mondo. Secondo una stima conservativa di BloombergNEF, si è passati da 182 GW a 367 GW con una crescita del 101%, mentre una stima ottimistica valuta un incremento pari al 159% fino a 417 GW nel 2023, per arrivare fino a un picco di 563 GW nel 2025, con un incremento del 209%.

La Cina in particolare si conferma il Paese che investe maggiormente sul mercato. Ma l’Europa si posiziona subito al secondo posto per i Gigawatt impiegati, confermando un trend in costante crescita. Semaforo verde anche per l’Italia, che negli ultimi tre anni ha visto un incremento del 57% per numero di impianti installati arrivando a 1.594.974 nel 2023 e un incremento del 34% della potenza generata, da 22.594 a 30.280 MWp.

Il trend positivo è confermato anche nella provincia di Varese che, in base ai dati forniti dal GSE, ha visto un grande incremento di installazioni in soli due anni, tra il 2021 e il 2022 contando a fine 2022 oltre 23.000 impianti installati, con una crescita del 23% anno su anno.

«Sia le aziende, sia i privati stanno facendo sempre più ricorso al fotovoltaico ritenendolo un investimento conveniente pur in assenza di Superbonus. Se si calcola il costo dell’energia da fotovoltaico su un periodo di tempo lungo – tra i 10 e i 20 anni e nel caso di prodotti di estrema qualità come quelli da noi proposti, 30 anni – il costo dell’energia ottenuto è notevolmente basso, non paragonabile con quello dell’energia acquistata dalla rete elettrica nazionale. Nel caso di impianti industriali, ovvero asserviti ai consumi di un’azienda, i tempi di rientro anche in mancanza di incentivi sono sempre intorno ai 5-6 anni, e poi – con i nostri prodotti di eccellenza che garantiscono un’elevata affidabilità, l’impianto può durare altri 25 se non di più. Anche senza incentivi, l’investimento nel fotovoltaico risulta comunque vantaggioso sia per i privati, sia per le imprese», ha commentato Alessandro Villa, CEO di Elmec Solar.

Presente all’evento anche SunPower, società fornitrice di pannelli solari e partner di Elmec Solar. L’azienda ha sottolineato come dal primo trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2023 il volume di MegaWatt prodotti dai loro impianti sia quasi triplicato. Questo aumento è il risultato di una crescita significativa degli impianti installati.

«Negli ultimi anni abbiamo visto una grande richiesta soprattutto dalle PMI, che abbiamo soddisfatto con i nostri pannelli di qualità con garanzia fino a 40 anni – ha sottolineato Gabriele Zanarini, Senior Sales Manager di SunPower -. I nostri prodotti sono riferimento per il mercato, perché sono realizzati secondo i più alti standard di materiali e in modo responsabile, nel pieno rispetto dei diritti umani, in termini di supply chain e produzione. Puntiamo al futuro mettendo al centro gli individui e il valore della sostenibilità, tematica che ci tocca particolarmente».

Alla base di un ulteriore sviluppo futuro del mercato c’è anche il miglioramento tecnologico dei pannelli. Sunpower ha realizzato celle fotovoltaiche più robuste e resistenti in grado di assicurare un ciclo di vita più duraturo e, quindi, un maggiore guadagno dal loro utilizzo dopo il rientro dall’investimento. Le loro celle Maxeon infatti sono in grado di flettersi, consentendo il massimo risparmio di energia a lungo termine, al contrario di quelle convenzionali, più sensibili in caso di sollecitazioni.