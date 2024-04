Grande festa a Saronno per la fine del Ramadan, attesi 2000 fedeli al centro culturale islamico

Sono circa 2000 i fedeli musulmani attesi al centro culturale islamico di Saronno per la fine del Ramadan nella mattinata di mercoledì 10 aprile.

Il Ramadan, il nono mese dell’anno secondo il calendario islamico in cui si pratica il digiuno, è iniziato lo scorso 10 marzo e si concluderà con il calare del giorno del 9 aprile.

Due i momenti di preghiera previsti nella prima mattina di mercoledì al centro di via Grieg 44, nella zona industriale di Saronno, alle 7:30 e alle 8:30. Gli orari, fanno sapere dal centro, sono stati scelti per non impattare sul traffico mattutino della città. Dopo un discorso spirituale da parte dell’Imam del centro, i fedeli festeggeranno la fine del digiuno, con dolci e un momento di condivisione familiare.

Lo scorso 24 marzo il centro culturale islamico ha condiviso con la cittadinanza l’ifṭār, il pasto serale ad interruzione del Ramadan: circa 1200 persone hanno partecipato al grande evento, incluse associazioni, forze dell’ordine e autorità civili locali.

Una grande festa che il centro islamico organizza da alcuni anni, con lo scopo di far conoscere la comunità islamica e promuovere un’unità tra le diverse comunità e fedi.