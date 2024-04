Grande festa ai Ronchi di Gallarate, per la scuola nata mezzo secolo fa in mezzo ai prati

Un giorno di grande festa nel quartiere Ronchi di Gallarate, che celebra i cinquant’anni delle scuole elementari, costruite su via padre Lega nel 1973/74, così da ospitare la prima classe nel 1974.

Galleria fotografica I 50 anni della scuola dei Ronchi di Gallarate 4 di 16

In occasione dell’anniversario la scuola è stata decorata con striscioni e festoni con il numero 50, si è tenuto un momento di festa con il coro dell’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale e un intervento del Dipartimento educativo del museo Maga.

Al centro della curiosità anche la mostra delle foto storiche dell’istituto, fin dai primi anni anni: tanti gli “ex bambini” alunni della scuola che cercavano le proprie foto, tra ‘bluse’ nere anni ‘70 e tute dei colori sgargianti anni ‘90.

La mostra fotografica ricordava anche da dove si veniva: la storia di un quartiere che negli anni 70 era formato da un nucleo di cascine (cascina Ronchi, Cascina Bozzetta, la cascina della chiesetta in cima a via Montello, lo “stalmagitt” di via Martiri di Cefalonia, la Glorietta) e da nuovi palazzi per la classe media, i palazzi Acli di via Aosta, pochissime villette. Ancora staccato dal resto della città – intorno alla scuola ancora negli anni Ottanta c’erano alcuni prati – il quartiere aveva già le sue strutture, compreso l’asilo (già scuola elementare), l’oratorio in una baracca prefabbricata assemblata da volontari, la chiesa modernissima completata in quegli anni da don Elivio Banfi.

la scuola in costruzione, su via Padre Lega ancora fatta in gran parte di prati ma già alberata (gli alberi sono scomparsi solo in anni recenti)

La scuola nacque come scuola di un quartiere composito, ai tempi dei “bacini” che legavano la frequenza dalla scuola al quartiere dove si viveva.

Nel tempo poi le cose sono cambiate, diverso è diventato il quartiere (sempre più zona residenziale pregiata) e anche la scuola è cambiata, come è ovvio in mezzo secolo. Però anche al momento di festa non mancavano ex alunni della scuola, che vivono da sempre nel quartiere e hanno i figli nella stessa scuola frequentata decenni fa.

Genitori o figli tutti a cercarsi nelle foto, siano quelle degli anni Ottanta o quelle del 2024.