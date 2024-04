Grande successo per l’iniziativa “Pompieri per un giorno” a Castiglione Olona

A Castiglione Olona un evento divertente e coinvolgente per i più piccoli domenica 7 aprile. In concomitanza con la Fiera del Cardinale, l’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l’associazione nazionale Vigili del Fuoco di Varese, ha organizzato con grande successo l’iniziativa “Pompiere per un giorno”.

Si è trattato di un percorso a tema ricco di giochi e attività, progettato per far conoscere ai bambini e ai ragazzi l’importante lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e l’importanza della prevenzione. L’evento si è svolto dalle 10:00 alle 17:00 presso il parco del Castello di Monteruzzo.

Al termine del percorso, ogni partecipante ha ricevuto il prestigioso diploma di “Pompiere per un giorno”. È stata un’occasione imperdibile, con partecipazione gratuita e una gustosa merenda finale per tutti i partecipanti.