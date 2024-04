Grazie alla Breast Unit di Varese e a tutto il personale

Una nostra lettrice sta attraversando un momento difficile dal punto di vista della salute ma ha trovato spazi accoglienti e, soprattutto, persone affidabili e attente che l’hanno presa in cura. Emanuela ha voluto scrivere a VareseNews poche ma significative parole di ringraziamento, e siamo felici di ospitare la sua lettera.

Una “Breast Unit” è un centro specializzato nell’assistenza e nel trattamento del tumore al seno. Queste unità riuniscono team multidisciplinari di specialisti che lavorano insieme per fornire cure personalizzate, che possono includere diagnosi, chirurgia, radioterapia, chemioterapia e supporto psicologico. L’obiettivo è garantire le migliori pratiche mediche e un alto standard di cure ai pazienti affetti da questa patologia.

Caro direttore,

volevo ringraziare per la professionalità, affetto ed empatia il personale della Breast Unit di Varese, in particolare la Professoressa Rovera e la dottoressa Bianchi. Ma non posso non ringraziare anche tutto il personale infermieristico, soprattutto Tito e Paola, il personale Oss Asa per le attenzioni che mi hanno dedicato in questo momento così difficile

Grazie di cuore.

Emanuela F.