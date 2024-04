Guasto alla stazione di Saronno: bloccati tre binari per oltre 5 ore

Traffico ferroviario difficoltoso questa mattina, sabato 20 aprile, per un guasto all’infrastruttura nella stazione di Saronno. Trenord indica ritardi su tutte le linee di 120 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il gatto che penalizza soprattutto i viaggiatori diretti allo scalo di Malpensa dove è stato allestito un servizio bus sostitutivo.

Alle ore 7 circa di questa mattina, nella stazione di Saronno, a seguito del passaggio del treno 1214, partito da Novara Nord alle 6.11 e diretto a Milano Cadorna, si è verificato il guasto alla linea di trazione elettrica per cause che andranno chiarite.. Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici di FERROVIENORD, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario disalimentare i binari 3, 4 e 5 della stazione. Gli interventi di ripristino sono stati completati alle ore 12.10.

Riardi e cancellazioni si segnalano sulle linee passanti dall’importante nodo di interscambio: Saronno per Como, Malpensa, Varese-Laveno, oltre alla S9 Saronno-Seregno e la Milano-Asso in Brianza.

Lunedì 22 è previsto invece lo sciopero: dalle ore 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 aprile le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di lunedì, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.