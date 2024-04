Guidatori ubriachi, fruttivendoli “irregolari” e altro: l’attività della Polizia Locale di Gallarate

Guidatori ubriachi e senza patente, fruttivendoli non in regola, gente che viaggiava con un manganello in auto: sono alcune delle situazioni passibili di multa o denuncia, rilevate dalla Polizia Locale di Gallarate nelle ultime settimane.

«Non possiamo che elogiare come Assessore unitamente al comandante Giannini l’operato degli agenti di polizia locale tutti ciascuno con la propria mansione ed operatività specifica, per il bene comune della città» dice l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. «Lo stimolo della PL è quello di provarci ogni giorno dalle 07,00 alle 00,00, talvolta anche oltre la mezzanotte con servizi specifici».

Qui di seguito il comunicato completo diramato dal comando di via Ferraris

Il bilancio dei controlli eseguiti nelle ultime settimane dagli Agenti del Comando di Polizia Locale cittadino, ha visto l’impiego di numerose pattuglie dispiegate per verificare il rispetto del Codice della Strada e le norme a tutela del commercio e della sicurezza urbana.

Nel corso di un’ispezione di una attività produttiva sono state rilevate numerose violazioni alle norme a difesa dei consumatori e della concorrenza nel commercio; pari a circa 7.000 € l’ammontare delle sanzioni emesse a carico del titolare, che dovrà inoltre ridurre la superficie di vendita, incrementata illecitamente, occupando suolo pubblico, sottratto alla libera fruibilità. Inoltre, il responsabile, un imprenditore del settore ortofrutticolo, dovrà indicare in maniera chiara i prezzi dei prodotti alimentari posti in vendita, nonché l’esatta origine e provenienza della merce, che veniva offerta al pubblico senza rispettare le corrette distanze, a tutela della qualità degli stessi.

Nell’ambito del monitoraggio del territorio sul fronte della sicurezza urbana, una pattuglia, in servizio in prossimità di un istituto scolastico, ha fermato un soggetto, segnalato da alcuni genitori come molesto.

Gli Agenti immediatamente intervenuti hanno identificato l’uomo, un venticinquenne originario del Bangladesh, risultato all’esito degli accertamenti destinatario di un provvedimento di diniego della protezione internazionale e con titolo di soggiorno scaduto. A suo carico, oltre alle segnalazioni all’autorità giudiziaria poiché irregolarmente presente in Italia, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Nel corso delle attività di polizia stradale, gli Agenti di Via Ferraris hanno trovato uno sfollagente metallico, (una vera e propria arma), individuato a bordo di un mezzo alla cui guida vi era un cittadino gallaratese. L’oggetto è stato posto sotto sequestro ed il responsabile deferito all’autorità giudiziaria per detenzione e porto abusivo di arma, ai sensi degli articoli 697 e 669 del Codice Penale.

Dal centro alla periferia, numerosi i posti di controllo eseguiti dal Reparto Operativo Interventi sul Territorio, con particolare attenzione alle arterie ove più elevato è il flusso di veicoli e maggiore la probabilità che si verifichino incidenti a causa del superamento dei limiti di velocità. Molte le sanzioni elevate, così come i provvedimenti adottati nei confronti dei conducenti o sui mezzi ispezionati.

Nel corso dei controlli, diciotto i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo poiché sorpresi in circolazione privi di copertura assicurativa, tre le autovetture colpite da fermo amministrativo, poiché i conducenti sono risultati titolari di patente di guida revocata o mai conseguita, due le persone colte alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre tre sono gli incidenti con fuga risolti con l’individuazione dei responsabili.

Da segnalare nella serata di giovedì 18 aprile un inseguimento di un’autovettura, che durante un posto di controllo non si è fermata all’alt e si data alla fuga in direzione Cavaria. Alla guida, un cinquantenne italiano; raggiunto e bloccato è risultato privo di patente, mentre il veicolo dopo una verifica alla Banca Dati, si è accertato essere non coperto da assicurazione, non revisionato e sottoposto a fermo fiscale. Il mezzo all’esito dei controlli è stato sequestrato con avvio della procedura di confisca.

A completamento dei risultati raggiunti si segnalano:

52 veicoli multati poiché in circolazione senza aver effettuato la periodica revisione;

9 sanzioni nei confronti di conducenti sorpresi alla guida mentre usavano il cellulare;

2 i mezzi sequestrati poiché trovati sul territorio nonostante fossero già colpiti da un provvedimento di ritiro della carta di circolazione (saranno avviati alla confisca);

10 veicoli complessivamente rimossi dall’inizio dell’anno poiché abbandonati, con contestuale ripristino del decoro urbano.