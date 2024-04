Hse alert di Leonardo: condividere le informazioni per prevenire gli infortuni sul lavoro

Leonardo il gruppo industriale a partecipazione pubblica leader nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza a livello mondiale, ha adottato negli stabilimenti della divisione elicotteri una pratica per promuovere la consapevolezza sulla sicurezza tra i propri dipendenti. Si tratta di Hse alert, un sistema di comunicazione condiviso tra l’ente Hse centrale e tutti gli stabilimenti della divisione elicotteri, sia in Italia che all’estero.

Il sistema innovativo è stato presentato da Alessandro Cattaneo, health safety and environment manager della divisione elicotteri di Leonardo, nel corso del convegno “La sicurezza sul lavoro in provincia di Varese: infortuni e best practice“ promosso dalla Prefettura nel quadro della “Rete Provinciale Sicurezza sul Lavoro-Varese”, dalla Camera di Commercio e dai sindacati.

L’Hse alert viene reso accessibile attraverso vari canali di diffusione, tra cui monitor di reparto, bacheche e email. Il sistema fornisce informazioni dettagliate sugli eventi rilevanti in materia di salute, sicurezza e ambiente, concentrandosi in particolare sulle azioni correttive adottate per prevenire futuri incidenti.

La condivisione di queste informazioni e l’attuazione delle relative misure correttive vengono attentamente monitorate nel tempo. Tra le tipologie di eventi analizzati figurano incidenti, quasi incidenti, infortuni, medicazioni e situazioni pericolose. Le azioni correttive derivanti da ciascun evento possono essere replicate per affrontare situazioni simili in altri siti aziendali, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, contribuendo così a prevenire futuri incidenti.

Oltre a fornire dati e informazioni sui casi, l’Hse Alert si propone anche di sensibilizzare i lavoratori su comportamenti specifici da adottare sul luogo di lavoro e di mettere in evidenza condizioni di lavoro particolari che richiedono un’attenzione particolare. Questa pratica non solo migliora la sicurezza sul posto di lavoro, ma anche l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali nel complesso.

Un approccio che permette a Leonardo di garantire il benessere dei lavoratori, assicurando un contesto lavorativo sicuro e protetto, e di raggiungere al contempo l’eccellenza operativa.