I bambini della primaria di Porto Valtravaglia a lezione sull’importanza dell’acqua

Un progetto per far comprendere quanto l’acqua sia preziosa è quello realizzato lo scorso 12 aprile gli studenti della scuola primaria di Porto Valtravaglia. Il progetto “L’acqua siamo noi”, proposto da Legambiente, Alfa, Cast Laveno, Green school e Karakorum Teatro Varese ha visto coinvolte le classi terze della scuola.

Spiegano dalla primaria: “L’iniziativa ha condotto i bambini in un viaggio fantastico per diventare “cacciatori di nuvole” e scoprire l’importanza e la preziosità dell’acqua. In tale attività gli alunni sono stati abilmente condotti da personale altamente qualificato che li ha coinvolti in laboratori strutturati nel boschetto della scuola alla scoperta delle caratteristiche fisiche dell’acqua, degli invertebrati presenti nella campionatura dell’acqua del fiume Olona”.

Proseguono: “I ragazzi si sono cimentati a filtrare l’acqua attraverso vari metodi sperimentali, hanno degustato vari tipi di acque per comprenderne analogie e differenze e hanno prodotto illustrazioni relative al tema proposto. Il tutto è stato guidato da Allest, il “cacciatore di nuvole” interpretato da un’attrice del teatro Karakorum che ha saputo affascinare ed entusiasmare i bambini”.

Infine: “Ringraziamo sentitamente i vari enti e gli esperti che hanno lavorato con noi e che ci hanno permesso di effettuare

questa istruttiva ed interessante esperienza”.