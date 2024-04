I candidati di “Mercallo futuro ideale” si presentano ai cittadini

La lista civica Mercallo futuro ideale guidata dalla candidata sindaco Francesca Madoglio ha incontrato i cittadini la sera di giovedì 4 aprile per presentare i suoi membri e i punti principali del programma elettorale.

«Un ringraziamento – ha commentato la candidata sindaco in apertura dell’incontro – va a all’amministrazione uscente per il lavoro svolto negli ultimi anni. Ci presentiamo col desiderio di portare il cambiamento e di dare un nuovo impulso al nostro paese. Promettiamo di condurre una campagna elettorale leale e limpida basata sul nostro programma: un progetto nato grazie al dialogo e al confronto con i cittadini».

A sostenere la candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 vi è il gruppo composto da: Marco Visconti, Gianluca Dell’Aversano, Patrick Panza, Enrica Pravettoni Zappa, Paolo Vigo, Nadia Lago, Dario Sculati, Giulio Torrisi, Daniela Balzarini e Annamaria Perego.

Il programma

Il primo punto affrontato in serata ha riguardato la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico. Al centro del progetto vi sono la promozione delle comunità energetiche rinnovabili, la realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche e un’illuminazione “smart” lungo le vie del paese «per risparmiare energia – commentano i candidati -, ma anche creare ricchezza e portare nuove entrate al nostro Comune».

Sul tema della viabilità, Mercallo futuro ideale ha posto l’attenzione su alcuni punti critici e su come migliorarne la sicurezza: dal realizzazione un dosso per rallentare la velocità in via Oneda all’istituzione di un senso unico nel tratto tra piazza Balconi e le scuola. Tra gli interventi in programma, anche l’allargamento del sottopassaggio che collega la pista ciclabile del Lago di Comabbio al centro di Mercallo: un tratto importante anche in ottica del progetto per la pista ciclabile che collegherà l’anello del lago a Sesto Calende.

Per quanto riguarda invece la gestione del territorio e la pianificazione urbanistica, il punto centrale per la lista civica è la riqualificazione delle principali aree dimesse del paese, cercando soluzioni attraverso il dialogo coi privati. Inoltre, il programma prevede uno studio di fattibilità per la realizzazione di un asilo nido.

In ambito servizi per il cittadino, Mercallo futuro ideale punta sulla formazione dei dipendenti comunali e un loro maggiore coinvolgimento nelle attività dell’amministrazione. A ciò si aggiungono anche le proposte in ambito digitalizzazione: con l’introduzione di nuovi servizi online, il potenziamento del sito comunale e la creazione di un’app per le segnalazioni dei cittadini.

Altro elemento affrontato sono state le politiche sociali. «Vogliamo attivare – spiegano i candidati di Mercallo futuro ideale – nuovi progetti come il servizio civile universale, corsi per chi vuole imparare un lavoro o una lingua, un servizio di supporto per le persone più deboli e reintrodurre il trasporto sanitario».

Nel programma trova spazio anche turismo. Il gruppo vuole infatti puntare sulla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico di Mercallo tanto per portare nuove persone a visitare il paese, quanto per riavvicinare i cittadini al proprio territorio. «Pensiamo – afferma Mercallo futuro ideale – a un concorso di street art, alla pubblicazione di un libro con gli angoli più belli del paese e vogliamo sfruttare gli spazi già a disposizione per avviare laboratori artistici aperti alla popolazione».

Le proposte nell’ambito dello sport sono: aumentare il sostegno delle società sportive locali, con particolare attenzione al supporto degli sport minori e promuovere tra gli sportivi una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della salvaguardia della propria salute nell’attività fisica.

Tante le proposte nell’ambito della cultura come il potenziamento del servizio biblioteca, aumentando le ore di apertura e mettendo a disposizione dei cittadini aree dedicate per leggere o studiare anche negli orari di chiusura. In programma anche la realizzazione di attività di formazione per giovani e adulti in collaborazione con Varesecorsi, promuovere la lettura tra i bambini portando a Mercallo il progetto Nati per leggere e avviare una collaborazione con gli istituti scolastici per ampliare l’offerta formativa. Tra gli obiettivi di Mercallo futuro ideale c’è anche il recupero delle due manifestazioni più note del paese: la Festa della birra e la Festa del panzerotto.