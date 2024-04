I Finley annunciano il nuovo album. A ottobre la data Forum di Milano

I Finley tornano con un nuovo album di inediti dal titolo Pogo Mixtape Vol.1 (Warner Music Italy), il settimo della loro carriera, in uscita venerdì 17 maggio in tre formati diversi: POGO MIXTAPE VOL.1 (CD Autografato) Esclusiva WMI, POGO MIXTAPE VOL.1 (Vinile Picture Disc Autografato) POGO MIXTAPE VOL.1 (CD). A partire da oggi è disponibile il PREORDER al link https://wmi.lnk.to/POGOMIXTAPEVOL.1.

La band multiplatino protagonista della scena punk-rock italiana dagli anni 2000 pubblica un album tutto di duetti: undici inediti e tre precedentemente pubblicati, tra cui una nuova versione del loro più grande successo ‘DIVENTERAI UNA STAR’.

POGO MIXTAPE vol.1 è come la mischia selvaggia che si crea durante i concerti, una playlist di brani travolgenti che sgomitano uno dopo l’altro, lasciando senza fiato chi li ascolta. Gli artisti che hanno deciso di accompagnare i FINLEY in questo nuovo viaggio attraverso la loro musica sono tantissimi, sia italiani che internazionali: J-AX, NASKA, ROSE VILLAIN, DARI, DIVI dei MINISTRI, WALLS, BAMBOLE DI PEZZA, LUDWIG, PUNKREAS, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, BENJI, LA LA LOVE YOU, SETHU e FASMA.

“Abbiamo scritto questo disco innanzitutto per divertirci. È stato stupendo tornare a fare musica con la stessa istintività che ha caratterizzato i nostri primi anni di carriera. Il punk-rock ci ha dato un sogno in cui credere e oggi ci ridà la libertà di poter fare quello che ci piace di più. La nostra musica è festa, energia, ma è anche non prendersi troppo sul serio. Abbiamo deciso di far entrare nel nostro mondo e in questo disco artisti di cui avevamo il poster in cameretta e artisti che avevano il nostro. Abbiamo coinvolto cantanti e band che amiamo e che da anni ispirano la nostra musica. Non tutti arrivano dallo stesso genere musicale, ma tutti posseggono una forte attitudine punk”.

Questa la tracklist di POGO MIXTAPE Vol.1:

1. GOONIES × J-AX

2. PORNO × NASKA (2023)

3. KILLER × ROSE VILLAIN

4. PERDONACI x DARI

5. F.A.Q. x DIVI FROM MINISTRI

6. FUORI DI TESTA x WALLS

7. BLOCKBUSTER x BAMBOLE DI PEZZA

8. A ME PIACE IL PUNK ROCK x LUDWIG

9. I MIEI AMICI x PUNKREAS

10. BUD SPENCER X FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

11. POLITICALLY CORRECT x BENJI (2023)

12. DIVENTERAI UNA STAR x LA LA LOVE YOU (2006)

13. ELETTROSHOCK x SETHU

14. HAI PAURA DEL BUIO? x FASMA

Il ritorno dei FINLEY è anche un grande show-evento ‘TUTTO È POSSIBILE AL FORUM’ previsto per mercoledì 16 ottobre al Forum di Milano. Uno spettacolo da non perdere, prodotto da Vivo Concerti, per ripercorrere i più grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione e che continua ancora oggi a stupire.