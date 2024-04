I Finley annunciano lo show evento al Forum di Milano: “Tutto è possibile!”

«È l’annuncio che mai avremmo pensato di darvi». Fino alle 14 di oggi, 18 aprile, hanno lasciato i fan con il fiato sospeso. I Finley, la band partita da Legnano per poi calcare la scena del pop-punk italiano, tornano a esibirsi live con uno show evento: “Tutto è possibile al Forum”. Ecco il grande annuncio postato sui social a termine del countdown.

L’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre al Forum di Milano, nel luogo che è stato il trampolino di lancio della carriera della band quasi 20 anni fa. Una data evento prodotta da Vivo Concerti, per ripercorrere i più grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione e che continua ancora oggi a stupire.

I biglietti per la data saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 19 aprile alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 aprile alle ore 10.00.

«Quando abbiamo iniziato a suonare – raccontano i Finley – eravamo solo dei ragazzini (di provincia ndr). Saltavamo la scuola per andare in una sala prove che puzzava di muffa (a Legnano ne hanno avute due, al Circolone e in un garage di via Delle Rose ndr), ma era il posto più bello che potessimo desiderare. Le nostre storie diventavano canzoni e le nostre canzoni un rifugio per chi non si sentiva capito. “Fumo e cenere”, “Adrenalina”, “Diventerai una star” hanno cambiato non solo la nostra vita ma anche quella di migliaia di persone. Oggi quei ragazzini, che non hanno mai avuto voglia di crescere, riporteranno il pubblico in quel momento esatto della loro vita: gli anni della scuola, dei problemi insormontabili, dei cuori spezzati e di quando ti bastava una canzone sul tuo mp3 per essere felice. Sarà una grande festa per tutti noi, – assicurano Pedro, Dani, Ka e Ivan – un’occasione irripetibile per urlare insieme che “Tutto è possibile”!»

Per i Finley sarà la prima volta da padroni di casa al Forum, a quasi vent’anni dall’opening dello show di Max Pezzali, quando, all’inizio della loro carriera, stavano già diventando delle star. I Finley hanno fatto un pezzo di storia della musica italiana, conquistando i cuori di una generazione, collezionando dischi di platino ancora prima dell’era dello streaming e macinando sold out su sold out in numerosi tour in Italia e in Europa. Di recente si sono esibiti sul grande palco legnanese del Rugby Sound nella serata Teenage Dream

Radio 101 è radio partner del concerto.

BIO

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) formano i Finley nel 2002 tra i banchi di scuola, naturale evoluzione del rapporto di amicizia che lega i quattro musicisti. Nel 2006 pubblicano il loro disco d’esordio “Tutto è Possibile”. L’album, prodotto da Claudio Cecchetto e accompagnato da un lunghissimo tour, diventa in pochi mesi doppio disco di platino (oltre 160 mila copie fisiche vendute). A coronamento di un anno di successi, la band viene premiata con il Best Italian Act agli MTV EMA’s di Copenaghen. Nel giugno del 2007 i Finley pubblicano il loro secondo album: “Adrenalina”. Questa volta il tour, oltre a toccare tutta Italia, porta i Finley a calcare il palco dei più prestigiosi festival europei. Nel 2008 la band partecipa alla 58° edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con il brano “Ricordi”. Durante quella settimana esce anche “Adrenalina 2”, album che vede la partecipazione straordinaria della pop-star messicana Belinda e che diventa in poche settimane disco di platino. In seguito al tour di “Adrenalina 2”, i Finley conquistano per la seconda volta il Best Italian Act agli MTV EMA’s di Liverpool. A novembre 2009 la band presenta un EP di brani inediti dal titolo “Band At Work”, che anticipa l’uscita del terzo album “Fuori!”, pubblicato il 30 marzo 2010. I Finley proseguono il loro cammino tra tour e nuovi impegni, collaborando con Edoardo Bennato e realizzando per Disney il brano “Per La Vita Che Verrà”, inserito nella colonna sonora del film Camp Rock 2: The Final Jam. Il 2012 è un anno particolarmente importante per la band che pubblica “Fuoco E Fiamme”, primo disco prodotto con la propria etichetta discografica, la Gruppo Randa, e “Sempre Solo Noi”, concept album scritto per celebrare i dieci anni di carriera. A Gennaio 2013 i Finley vengono scelti da Lego per realizzare la colonna sonora del nuovo progetto “Legends Of Chima”: “Unleash The Power”, “Day Of Glory” e “Horizon” sono i titoli dei tre brani che accompagnano la campagna del prestigioso marchio danese. Il 13 ottobre 2017 esce il loro nuovo album di inediti “Armstrong”, anticipato dai singoli “La Fine del Mondo”, “Odio il Dj” e “7 Miliardi”. A marzo 2018 pubblicano “Tutto quello che ho” singolo scelto da Sky Sport come colonna sonora del campionato mondiale di Formula Uno. Il 2019 è caratterizzato dalla pubblicazione di “We are Finley”, raccolta dei migliori brani della band in versione live e dei singoli “San Diego” e “Santa Claustrofobia”. I Finley ripartono in tour nella primavera del 2022 registrando un sold-out dopo l’altro, e a febbraio 2023 pubblicano insieme a Naska il brano “Porno”, canzone che sancisce il ritorno della band alle sonorità che hanno contraddistinto le prime produzioni, primo tassello di un nuovo percorso proseguito con il singolo “Politically correct” insieme a Benji.