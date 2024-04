I Giovani Democratici incalzano la Provincia: “Dia il patrocinio al Varese Pride”

«La Provincia dia il patrocinio al Varese Pride». Lo chiedono «a gran voce» i Giovani Democratici della provincia di Varese, rappresentati in consiglio provinciale dalla consigliera Cecilia Carangi.

«Oggi il consiglio provinciale voterà una mozione sul patrocinio al Varese Pride, la manifestazione che si terrà il 22 giugno nella città capoluogo. L’anno passato il patrocinio non era stato concesso dalla Provincia, contrariamente rispetto a quanto fatto dall’amministrazione comunale varesina, che invece ha già concesso, come già fatto negli anni precedenti assieme ad altri comuni della provincia, il proprio patrocinio attraverso una delibera di giunta».

Ovviamente si vedrà in consiglio se esiste una maggioranza su questo tema, dentro la maggioranza che sostiene il presidente Marco Magrini.

«Spero che la mozione possa trovare parere favorevole» dice Carangi. «Negare il patrocinio ad un evento come il Pride cittadino è come non riconoscere la lotta contro la discriminazione che tutt’ora viene portata avanti dalla comunità LGBTQIA+»

«Abbiamo bisogno di un segnale forte da parte delle istituzioni, il Pride non dovrebbe essere un tema politico ma un evento universalmente riconosciuto e rispettato da tutti in quanto manifestazione a sostegno dei valori universali di uguaglianza, autodeterminazione e rispetto per ogni identità soggettiva e collettiva contenuti anche nella nostra Costituzione» aggiunge il segretario provinciale GD Michelangelo Moffa, a nome di tutta la giovanile dem.