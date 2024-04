I musicanti di Brema in scena all’Auditorium del Liceo musicale di Varese

L’Ensemble de Saxophones di Varese si esibisce nella celebre fiaba musicale per grandi e piccini sabato 4 maggio alle ore 17

L’ensamble de Saxophones di Varese darà fiato, ritmo e melodia alla favola de I musicanti di Brema nel pomeriggio di sabato 4 maggio alle ore 17 all’Auditorium del Liceo Musicale Malipiero di Varese.

Un’occasione unica per gli amanti della musica e delle fiabe di ogni età di riscoprire una favola classica dei fratelli Grimm in un evento che unisce musica e narrazione.

L’Ensemble de Saxophones di Varese sarà diretto dalla maestro Giuseppina Levato con la partecipazione della voce narrante Liliana Maffei.

Ingresso libero.

RACCONTI AL PENTAGRAMMA

Il Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese, da sempre attento all’importanza del fare musica insieme, ha lanciato questa entusiasmante iniziativa didattica, “Racconti al Pentagramma“, rivolta agli studenti e ai musicisti che già suonano uno strumento musicale, anche nei primi anni di corso.

Per le fiabe , riadattate nei testi dalla Maesstro Anna Castellazzi vengono composte e adattate musiche coinvolgenti e originali dai maestri Michele Fedrigotti e Francesca Rivabene.

Il Maestro Giuseppina Levato, con la sua vasta esperienza, si occupa dell’aspetto musicale, dell’apprendimento e dell’esecuzione, coinvolgendo i partecipanti nelle diverse progettualità.

Questa iniziativa offre un’opportunità unica per i giovani, ma anche per i meno giovani, di sviluppare attraverso la musica le proprie capacità artistiche in un ambiente stimolante e creativo.

Attualmente il progetto vanta due Ensemble, uno formato da bambini tra i 7 e i 12 anni e uno con studenti di diverse età e di livello più avanzato.