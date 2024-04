I Santi Francesi annunciano le date del tour estivo 2024

Prima di vederli protagonisti sui palchi dei club il prossimo autunno, i Santi Francesi annunciano oggi una serie di concerti che porterà il loro inconfondibile sound hard-pop sui palchi delle principali rassegne estive, da nord a sud, a partire dal 21 giugno all’Apolide Festival proprio nella loro Ivrea (TO).

Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’AMORE IN BOCCA”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”. I SANTI FRANCESI hanno dato un assaggio del loro talento live durante gli intimi showcase che hanno incantato il pubblico in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli (appuntamenti andati sold out in pochi minuti).

Questo il calendario dei concerti estivi prodotti da Vivo Concerti (info e biglietti su vivoconcerti.com):

21 giugno 2024 | Ivrea (TO) – Apolide Festival

6 luglio 2024 | Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

12 luglio 2024 | Treviso – Suoni di Marca

26 luglio 2024 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

28 luglio 2024 | Massa (SP) – Piazza Aranci

2 agosto 2024 | Bagheria (PA) – Piccolo Festival

10 agosto 2024 | Montesilvano (PE) – Un mare di eventi

14 agosto 2024 | S. Margherita Ligure (GE) – Anfiteatro Bindi

31 agosto 2024 | Porto Santo Stefano (GR) – Youth Argentario

I live estivi scalderanno il pubblico in attesa del “CLUB TOUR 2024” che in autunno vedrà i SANTI FRANCESI calcare i palchi dei club più importanti del nostro paese con la loro energia esplosiva: il 20 novembre al Teatri Concordia di Venaria Reale (TO), il 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 26 novembre al Tuscany Hall di Firenze, il 29 novembre all’Estragon di Bologna, il 3 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 5 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 10 dicembre al Fabrique di Milano e il 13 dicembre all’Atlantico Live di Roma.

Per info e biglietti www.vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.