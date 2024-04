I subacquei varesini della “Fias” vincono il trofeo Escuriale di Torino

Fias Varese e la squadra di apnea guidata da Massimo Bernasconi ha stracciato gli avversari compiendo un impresa che non ha eguali nella storia subacquea Varesina. Presso la Piscina di Leini a Torino si è svolto in mattinata il Trofeo Escuriale, gara di tecnica subacquea e apnea indoor.

Gli atleti varesini hanno superato abbondantemente gli avversari portando a casa il prestigioso Trofeo. La scuola subacquea varesina e la Sezione Territoriale Fias di Varese guidata da Rolando Didone’ attuale presidente e Dario Colitta attuale Direttore del Centro Tecnico nonché da tutti gli Istruttori sono stati in grado di mantenere alto il prestigio della Federazione italiana Attività Subacquee in “Sicurezza Rispetto e Amore” come dice il motto della stessa…