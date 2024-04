I voti del Varese: tiro da tre punti di Palazzolo, bene Perissinotto

DERTHONA – VARESE 0-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 6: Un’uscita a vuota da brivido ma alla fine anche un paio di parate importanti

VITOFRANCESCO 6,5: Spinge bene quando può – vedi assist per Palazzolo – nella ripresa pensa più a difendere e chiudere gli spazi

COTTARELLI 6,5: Torna in mezzo alla difesa e alza il muro. Sbaglia poco e ribatte almeno in due occasioni i tentativi del Derthona

MOLINARI 6,5: Molto bene di testa, qualche tentannamento con il pallone tra i piedi. Ma in difesa è una diga

BENACQUISTA 6: Parte bene, poi perde consistenza e fatica a contenere gli attaccante tortonesi

PALAZZOLO 6,5: Un gol importante che gli dà anche energia extra per una prestazione positiva. Chiude e ricama, anche da trequartista

ZAZZI 6,5: Gioca tanti palloni, soprattutto nel primo tempo, e la squadra gira molto bene. Quando c’è da lottare di vede meno

Mandelli 6: Dentro nel finale, dà tanta energia e corsa ma in avanti sbaglia qualche passaggio di troppo

ORTELLI 6: Partita in cui bada al sodo. Corre tanto ed esce dopo aver dato tutto

Stampi 5,5: Sbaglia diverse scelte in attacco, soprattutto in contropiede quando servirebbe più lucidità

PERISSINOTTO 6,5: Un paio di sgasate in fascia di ottima fattura e gamba. Poi quando c’è da stringere i denti fa anche quello con buon profitto

BANFI 5,5: Non trova la porta. Ci prova in diverse occasioni ma oggi gli manca proprio la mira

Musumeci 6: Si sbatte e difende palloni importanti, ma ci sono momenti in cui cercare il gol e altri in cui la palla deve solo stare lontano dalla propria porta

DI MAIRA 6: Prova di sacrificio. Gioca tanto per gli altri, anche se va vicino al gol con un bel destro da fuori