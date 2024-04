I voti del Varese: Vitofrancesco non si stanca mai, mancano i palloni giusti per Banfi e Di Maira

VARESE – VOGHERESE 0-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRRARI 5,5: Un’uscita a vuoto nella ripresa poteva costare caro ma la Vogherese non ne approfitta. Per il resto una gestione accorta

VITOFRANCESCO 6,5: Gara di sostanza e tante corse sulla fascia. Poi tante chiusure e la solità personalità

COTTARELLI 6,5: Ottimo in difesa sugli attaccanti avversari, anticipa e riparte in un paio di circostanze con ottimo piglio. Solo nel finale gli va via Minaj e si gioca l’ammonizione

MOLINARI 6,5: Come il collega di reparto gestisce bene gli avversari e concede il giusto. Sempre attento e puntuale

BENACQUISTA 6: Timido nel primo tempo, quando avrebbe avuto spazio per sfondare. Nella ripresa ci prova ma ci sono meno spazi

PALAZZOLO 6: Tante buone giocate, ma manca un suo guizzo. Quando la squadra fatica a trovare il gol lui potrebbe essere un’arma in più, ma oggi non lo è stato

ZAZZI 6: Sempre più a suo agio come regista, Cotta gli conferma la fiducia e come numero di palloni giocati non manca. Quello che manca è un po’ di precisione

PERISSINOTTO 6: Strappa e ricuce, a volte a testa bassa senza troppo ragionamento. Non sempre è una tattica che premia

Liberati 5,5: 20′ nel finale, qualche guizzo di buona qualità ma anche un paio di errorini banali

STAMPI 5: Oggi maluccio. Sbaglia tanto, sia come precisione, sia come scelte. Domenica storta

Ortelli 6: Tanta quantità e corsa, servirebbe un po’ di qualità in più sopratutto negli ultimi metri

BANFI 6: Lotta e si sbatte, vede pochi palloni e quando ne riceve uno interessante vorrebbe spaccare la porta. Troppa foga

DI MAIRA 6: Meno coinvolto di una settimana fa, la difesa della Vogherese lo marca stretto e anche sulle palle lunghe riesce a contrastarlo efficacemente. Quando trova la porta, Tota si supera con una bella parata