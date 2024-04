I voti del Varese: Zazzi non basta. L’attacco non punge e la difesa si distrae

VARESE – PINEROLO 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 6: Gestisce bene un paio di palloni insidiosi nella sua area. Non può molto sul gol del pari

VITOFRANCESCO 6: Spinge nel primo tempo, meno nella ripresa. Sbaglia anche qualche passaggio semplice, non da lui

COTTARELLI 6: La somma è comunque positiva ma anche lui oggi non è impeccabile in alcune letture

MOLINARI 5,5: Nel primo tempo sbaglia molto e perde qualche pallone di troppo. Anche lui non sempre attento

BENACQUISTA 5,5: Bene quando c’è da spingere, meno in copertura. Si perde gli avversari qualche volta di troppo

PERISSINOTTO 6: Prestazione di sostanza e corsa ma manca un po’ di qualità, soprattutto in rifinitura

Liberati 5,5: Entra a 15′ dalla fine e tocca pochissimi palloni, senza incidere

ZAZZI 6,5: Sicuramente l’uomo in più del Varese in questo periodo. Dopo la punizione vincente di 14 giorni fa si ripete nella stessa porta, questa volta su azione, con un altro splendido destro all’incrocio dei pali. Peccato che non sia da tre punti anche questo

PALAZZOLO 5,5: Qualche buona giocata ma va a corrente alternata. Servirebbe qualcosa in più anche a livello di personalità nei momenti difficili

STAMPI 5,5: Qualche strappo ma senza continuità. Oggi sono più gli errori rispetto alle cose positive

Ortelli 5,5: Entra con buon piglio e la solita aggressività. Sbaglia però nel recupero quando anziché lanciare verso il calcio d’angolo cerca un tracciante al centro del campo che viene recuperato e porta alla rimessa del gol

BANFI 5,5: Anche oggi a secco. L’ultimo gol risale alla gara contro il Chieri, un altro pareggio amaro. Alla squadra serve il suo apporto a livello di reti

DI MAIRA 5,5: Qualche colpo di testa ma mai un’occasione nitida. A voler far tutto spesso si sbaglia in partenza. Serve ripartire dalle cose semplici. Stesso discorso fatto per Banfi: alla squadra mancano i terminali offensivi