iCRIBIS: il tuo partner affidabile per la ricerca di bilanci e visure aziendali

iCRIBIS si presenta come il canale di e-commerce di riferimento per piccole imprese e professionisti alla ricerca di una soluzione affidabile e versatile per l’acquisto di dati ufficiali e report informativi su clienti, fornitori e partner. Parte integrante di Cribis D&B, leader indiscusso nell’ambito dell’informazione commerciale tanto in Italia quanto all’estero, iCRIBIS offre un accesso senza precedenti al più vasto patrimonio informativo disponibile. Attraverso iCRIBIS, le imprese possono consultare dati aggiornati sul 100% delle aziende italiane e estendere la loro ricerca a oltre 500 milioni di imprese globali, grazie all’importante affiliazione con il Dun & Bradstreet Worldwide Network.

L’appartenenza al gruppo CRIF, specializzato in sistemi di informazioni creditizie, business information e soluzioni per la gestione del credito, permette di fornire servizi qualificati e su misura. CRIF è un punto di riferimento globale che supporta banche, società finanziarie, assicurazioni, telecomunicazioni, utilities e imprese in 50 Paesi, assistendo oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000 consumatori. La missione di iCribis è chiara: assistere le piccole imprese e i professionisti nel vendere, incassare e crescere, minimizzando i rischi commerciali, sia in Italia che a livello internazionale.

Le informazioni commerciali/rapporto informativo aziende Italia

iCRIBIS fornisce accesso a una vasta gamma di informazioni commerciali, basate su dati ufficiali e arricchite da dati proprietari. Questi ultimi includono visure camerali, dati di bilancio, informazioni su eventuali protesti e molto altro. Tali report offrono uno sguardo dettagliato sull’affidabilità e sulla situazione finanziaria delle aziende italiane e consentono anche di effettuare valutazioni informate riguardo potenziali clienti, fornitori o partner commerciali.

Informazioni commerciali sulle persone

Oltre alle aziende, iCRIBIS fornisce informazioni vitali anche sulle persone fisiche, particolarmente utile nel valutare la credibilità di soci, esponenti aziendali o privati cittadini. Questo servizio si conforma alle normative sulla privacy vigenti e offre insight preziosi attraverso il controllo di protesti, procedure e pregiudizievoli, fornendo così un quadro completo della situazione finanziaria e commerciale di un individuo.

Le informazioni sulle aziende all’estero

L’espansione internazionale richiede una conoscenza approfondita dei mercati esteri e delle aziende che vi operano. iCRIBIS, grazie alla sua partnership con il Dun & Bradstreet Worldwide Network, permette di accedere a informazioni dettagliate su oltre 500 milioni di aziende globali. Questi report facilitano l’interpretazione e forniscono dati essenziali per valutare l’affidabilità e il rischio associato a potenziali partner commerciali esteri.

Servizi

iCRIBIS offre una gamma completa di servizi per supportare lo sviluppo commerciale e la gestione del rischio, sia in Italia che all’estero. Questi servizi includono l’accesso alla lista aziende, le analisi di mercato, le visure e i certificati, i servizi di verifica partita IVA, e molto altro. Inoltre, iCRIBIS assiste le aziende nell’identificazione di opportunità di finanziamento e nella valutazione del rischio informatico, elementi chiave per la crescita e la sicurezza aziendale.

Affidarsi a iCRIBIS significa scegliere un partner che fornisce informazioni aggiornate e dettagliate e che supporta concretamente le imprese e i professionisti nell’affrontare le sfide del mercato attuale. La capacità di anticipare e prevenire potenziali rischi, valutando accuratamente l’affidabilità dei partner commerciali, è un vantaggio competitivo non trascurabile. Per saperne di più su come iCRIBIS può trasformare le informazioni in strategie di successo, visitate il nostro sito.