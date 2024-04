Il 13 aprile a Solaro l’inaugurazione della tensostruttura riqualificata con fondi Pnrr

Sarà inaugurata sabato 13 aprile con le dimostrazioni delle associazioni la riqualificata struttura sportiva del centro Maps di via Drizza a Solaro. Usurato nel tempo, è stato sostituito il tendone di copertura ed i lavori sono stati completati con l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e illuminazione. Inoltre è stata ripensata la pavimentazione, così da costituire un nuovo spazio per l’utilizzo polifunzionale della struttura.

Ad usufruire del tendone saranno il Maps per le sue attività, ma anche le società sportive del paese. I lavori di ammodernamento, che prevedono anche il superamento delle barriere architettoniche, consentono un risparmio energetico importante ed una considerevole riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, grazie alla realizzazione di un impianto no gas con pompe di calore e pannelli radianti. La nuova soluzione progettata, silenziosa ed efficiente, offrirà un comfort migliorato per i frequentatori della struttura e permetterà di ottenere un risparmio economico stimato del 65% rispetto al vecchio. La spesa prevista è di circa 376mila euro, ottenuti anche attraverso un bando di finanziamento del PNRR

All’inaugurazione di sabato mattina (ore 10) ci saranno dimostrazioni di ballo con Michela e Michele, tiro con l’arco con gli Arcieri del Sole, arti marziali con il Butoku Karate e Ginnastica Ritmica con Ginnastica Skill; l’evento si concluderà con un rinfresco conviviale.

La sindaco di Solaro Nilde Moretti: «È un piacere restituire alla comunità una struttura tanto importante. Sarà utilizzata dal Maps per tante attività, compresi i corsi di ginnastica per adulti, e poi anche da varie associazioni sportive del territorio. Aggiungiamo così nuovi spazi al già importante patrimonio di strutture sportive di Solaro, con la caratteristica di essere una realtà polifunzionale che potrà dare l’occasione di sviluppare collaborazioni e accrescere il senso di comunità».