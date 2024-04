Il 25 Aprile a Golasecca le celebrazioni ufficiali e il ricordo del partigiano Angelo Aspesi

In occasione della giornata della Liberazione, giovedì 25 aprile, Golasecca celebrerà il 79° anniversario della Liberazione d’Italia. Quest’anno il sindaco Claudio Ventimiglia con una delegazione in rappresentanza alla cittadinanza si recherà nel Comune di Nicorvo (PV) dove, su invito di quella amministrazione comunale, si procederà alla commemorazione del partigiano Angelo Aspesi che, il 18 aprile 1945 a soli 18 anni di età perse la vita in uno scontro a fuoco con le truppe nazifasciste ormai in ritirata.

Il programma delle celebrazioni a Golasecca prevede il ritrovo alle 9 in piazza Libertà; partenza del corteo con deposizione mazzo di fiori alla lapide di vicolo Aspesi, poi si procederà per le scuole elementari per l’alzabandiera ed infine il corteo farà sosta al monumento ai caduti presso il Cimitero per la deposizione della corona di alloro con il discorso ufficiale. Alle 10.30 la Messa in Parrocchia.

Alla cerimonia presenzierà il vicesindaco Bruno Specchiarelli con altri consiglieri comunali. Parteciperanno gli studenti delle Scuole elementari di Golasecca; il Corpo musicale “A. Viotti” di Golasecca; il Gruppo Alpini; la delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Somma Lombardo; il Gruppo di Protezione Civile e la Pro Loco.