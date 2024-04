Il 27 aprile al teatro Repower di Assago lo spettacolo “Tutti pazzi per il Musical” de Il Granello

Sabato 27 aprile al teatro Repower di Assago il Granello parte con una nuova avventura mettendo in scena i quattro spettacoli portati nei teatri in questi anni in un unico spettacolo. “Tutti pazzi per il Musical” è questo il titolo della rappresentazione che vedrà impegnati i ragazzi del Cooperativa sociale il Granello.

Una serata speciale e probabilmente unica in cui i granellini si esibiranno con i volontari e gli educatori in un medley in cui saranno concentrati i loro 10 anni di esibizioni teatrali. Sarà infatti possibile rivedere i rifacimenti dei musical: “Pinocchio un bambino speciale”, “GreaseLand”, “Un principe tra le stelle” e la loro ultima rappresentazione “Questo sono io”.

Per la Cooperativa questo spettacolo è un momento di fondamentale importanza sia per la sua unicità che per la peculiarità che esso assume. Per la prima volta da quando i ragazzi si esibiscono è stato deciso di creare una serata- evento ove saliranno sul palco una serie di amici che daranno a loro modo la propria testimonianza di affetto.

Prima fra tutta ad accettare l’invito è stato il Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, ma non sarà l’unica! Diversi amici del mondo della cultura e dello spettacolo in questi giorni stanno dando la loro adesione.

“Sarà una serata molto importante per noi – dichiara il Direttore dei Servizi Educativi Luca Landolfi – perché in primis ci vedrà impegnati in una rappresentazione che non abbiamo mai tenuto, che sarà particolarmente impegnativa se si pensa che in circa due ore i nostri ragazzi si cambieranno di costume più volte e si esibiranno in più parti; ed inoltre questo spettacolo si terrà in uno dei teatri più grandi d’Italia e calcare quel palco fa sempre tremare i polsi.”

La manifestazione per la prima volta avrà anche una connotazione di raccolta fondi, questo perché la cooperativa in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo ed ha bisogno di maggiori spazi, ulteriori mezzi di trasporto e strumentazione. Difatti il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto e alla ristrutturazione di locali della sede Edulab di Saronno da destinare ad appartamenti per l’autonomia per persone con disabilità e ad un nuovo servizio educativo.

“Il passato ed il presente dei nostri spettacoli, in questa serata, diverranno le fondamenta sulle quali costruire il futuro della cooperativa – afferma Luca Landolfi – e le adesioni finora ricevute mi fanno ritenere che gli oltre 1700 posti saranno presto tutti esauriti; perché da anni i nostri sostenitori ci seguono ovunque senza averci mai fatto mancare il loro appoggio ed il loro incondizionato affetto”.