Il Belvedere si tinge d’arancione, ad Azzate torna la festa olandese

Gli olandesi presenti nel Varesotto sono pronti a colorare il Belvedere di arancione: torna ad Azzate il Koningsdag, festa nazionale dei Paesi Bassi ed evento estremamente sentito dal popolo Orange.

Si svolgerà domenica 5 maggio 2024 come sempre sulla piazza Antonio Ghiringhelli, detta appunto Belvedere.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco Azzate, dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate, Protezione Civile e i Carabinieri in congedo.

“Il comune di Azzate, dal 2010, celebra questa giornata per favorire l’integrazione culturale fra il popolo olandese e quello italiano e con lo scopo di investire sul territorio grazie ai ricavi dell’evento. La festa si terrà il 5 maggio in modo da evitare la sovrapposizione con la festa originale nei Paesi Bassi e da favorire l’affluenza di olandesi al nostro evento”, ha dichiarato Nicola Tucci, presidente della Pro Loco di Azzate.

Il ‘giorno del Re’ è la commemorazione della nascita del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, ufficialmente i festeggiamenti si sono svolti il 27 aprile. La data “azzatese” cerca di far coincidere un momento propizio disponibile per l’allegra festa arancione, su una delle più belle viste panoramiche del lago di Varese.

La giornata sarà “Oranjegekte”, pertanto è gradito partecipare con un indumento arancione e con l’undicesima edizione ci sono alcune novità, come l’incanto di beneficenza e il gelato speciale ed unico in Italia: Stroopwafels.

La festa olandese si aprirà alle ore 10.00 con l’allestimento del vrijmarkt (un mercatino delle pulci dei ragazzi) per i soli giovani espositori azzatesi, dei Paesi Bassi e del Belgio. Alle ore 14.00 un incanto di beneficenza a favore della Fondazione Scuola dell’Infanzia. La festa prosegue con giochi per i bambini, musica con DJ fino alle ore 18.00.

Il menu offre prodotti tipici olandesi gustosi come le polpettine di carne e hot-dog fritto bitterballen en frikandellen, i biscotti e cialde farcite gevulde koeken en stroopwafels e l’immancabile birra Heineken. Il menu italiano nostrano sarà il panino con salamella broodje met worst e patatine fritte patat friet. Unicamente per l’occasione i mastri gelatai di una gelateria di Azzate creeranno un gusto di gelato speciale ed unico: Stroopwafels e si potrà assaggiare in piazza, oltre che in gelateria.

Grazie alla collaborazione con gli amici olandesi, nei precedenti anni sono state realizzate e rese d’uso pubblico la fontanella d’acqua “il Tulipano – de Tulp” in piazza Antonio Ghiringhelli, la scacchiera gigante in villa comunale, corsi di inglese per l’ultimo ciclo delle scuola materna di Azzate.

Qui le indicazioni per arrivare ed i parcheggi: https://goo.gl/psRMiT