“Il Bolero come terapia” al Nuovo di Varese lo spettacolo con David Riondino

Accompagnato dalla chitarra di Claudio Farinone, il musicista e attore porta lo spettatore alla scoperta del bolero cubano come terapia per guarire le anime straziate, tradite, ingannate, folgorate dall’amore

Giovedì 18 aprile alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille, 39) andrà in scena lo spettacolo musicale “Il Bolero come terapia” con David Riondino, accompagnato dalla chitarra di Claudio Farinone.

Il bolero cubano come terapia per guarire le anime straziate, tradite, ingannate, folgorate dall’amore. Leggendo e traducendo i testi che caratterizzano questo genere di musica cantata, ci si immerge in un vasto campionario di acute analisi psicoanalitiche riguardanti le più svariate tematiche amorose, raccontate con ironia, raffinatezza, sagacia e un po’ di nostalgia.

La voce di David Riondino (“sono abbastanza sicuro che l’ascolto potrà aiutare una serie di innamorati straziati a sopportare la nobile ferita” dice lui stesso) naviga tra queste suggestioni attraverso racconti e canzoni, mentre il suono della chitarra cattura e porta lontano.

David Riondino è cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore eccezionale. Celebri sono rimaste le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show dove, interpellato a caldo dal conduttore, era capace di improvvisare su due piedi brevi storielle comiche cantate, accompagnandosi ad una misera chitarra e parodiando i cantautori brasiliani. I suoi versi invece sono apparsi su numerose riviste di controcultura o di satira: dai “cattivi” “Tango”, “Il Male” e “Cuore”, fino a testate più prettamente comiche e goliardiche come “Comix”. Indimenticati rimangono anche alcuni suoi interventi e collaborazioni con il quotidiano “il manifesto”.

Claudio Farinone, chitarrista e compositore, dopo il diploma, numerose masterclass e premi a concorsi internazionali, ha iniziato un’attività concertistica variegata esibendosi in solo, con ensemble cameristiche come Tanguediaduo, Torres Quartet, Aries 4 e aprendo svariate collaborazioni con alcuni tra i massimi esponenti del jazz e della world music in Italia.

Collabora in progetti di teatro e musica con David Riondino tra cui “Il Bolero come Terapia” frutto di un insolito e sorprendente percorso sui temi del bolero cubano e che ha dato vita all’omonimo CD, prodotto da Abeat records. E’ conduttore di programmi musicali per la Rete 2, canale culturale della Radio Svizzera

italiana.

Biglietto intero: € 15

ridotto soci Filmstudio 90, soci Arci, over 65, under 18 e studenti: € 13

Prevendita online su Webtic: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5650

L’evento rientra nella rassegna Nuovo Live! organizzata da Filmstudio 90 APS in partenariato con il Comune di Varese. Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it