Il candidato di Biandronno+ Pietro Parola critica la nuova piazza Corvi: “Penalizzati viabilità e commercianti”

Sabato 6 aprile verrà inaugurata a Biandronno la nuova piazza Corvi. L’intervento di riqualificazione, spiegato durante un’assemblea pubblica nel marzo di un anno fa, prevedeva un impegno di spesa di quasi mezzo milione di euro, ricavato da fondi di bilancio e dal contributo di Regione per progetti di riqualificazione urbana.

In vista della cerimonia, il candidato sindaco di Biandronno+ Pietro Parola analizza il risultato indicando 4 criticità:

• Viabilità: la riqualificazione ha posto poca attenzione al contesto viabilistico, trascurando le criticità di un’area trafficata. Come gruppo abbiamo formalmente presentato osservazioni al PGT (piano di governo del territorio) in approvazione affinché si introducano modifiche che suggeriamo per ridurre il disagio dei residenti e degli esercizi commerciali presenti • Mancanza di aree di carico e scarico: difficoltà per i commercianti e le attività produttive prospicienti la piazza. Anche durante la serata di presentazione il tema era stato sottolineato dai commercianti, che però hanno ottenuto evidentemente scarsa considerazione. Anche su questo punto abbiamo lavorato con osservazioni formali al PGT dopo un attento confronto con alcuni commercianti • Pochi parcheggi: la riqualificazione non ha previsto un adeguato dimensionamento dei posti auto, anche questo sarà un problema a cui una opportuna progettazione avrebbe dato soluzione • Ritardi nei lavori: il completamento è avvenuto con 4 mesi di ritardo rispetto alle dichiarazioni pubblicate poco prima della partenza dei lavori, creando disagi a cittadini e commercianti. (cit. “I lavori che partiranno a inizio settembre dureranno 4 mesi, salvo imprevisti: « Cercheremo di creare il minor disagio possibile agli esercenti ed ai residenti» assicura Porotti.”

Il candidato sindaco Parola sottolinea come l’investimento di denaro pubblico non sia stato oculato: «Bisogna spendere i soldi con attenzione, in particolare in un momento storico difficile come quello attuale in cui le famiglie fanno fatica e la pubblica cosa va gestita con delicatezza. La piazza è stata progettata senza considerare il contesto, un errore grave che ha penalizzato la viabilità e i commercianti. Nessun intervento è stato fatto per migliorare la viabilità sugli innesti laterali su via Borghi/via Matteotti, né si è considerato che su Piazza Corvi sono ubicati edifici industriali e insediamenti commerciali che necessitano di un accesso agevole e un’area di carico e scarico delle merci. Perchè questi problemi non sono stati esaminati dall’amministrazione Porotti?».

Il gruppo contesta la mancanza di figure professionali in giunta per la valutazione di progetti così complessi. Non è in discussione la morale delle persone, ma la loro esperienza, preparazione e adeguatezza al ruolo.

«La lista Biandronno+ – sottolinea il gruppo – si propone come alternativa civica, vantando al suo interno la presenza di persone con competenze specifiche nei diversi settori, tra cui ingegneri, professionisti e imprenditori».